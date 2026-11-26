Sabato 28 novembre 2026, il Centro Congressi Majestic di Battipaglia ospiterà un importante convegno ECM dedicato alle patologie autoimmuni del sistema nervoso centrale e periferico, con focus su Sclerosi Multipla e Miastenia Gravis. L’evento, che inizierà alle ore 8:30, è accreditato dal Ministero della Salute e offre 8 crediti formativi ECM. Il convegno è guidato dal Dott. Vincenzo Busillo, Direttore dell’Unità Operativa di Neurologia e Neurofisiopatologia e Responsabile del Centro Sclerosi Multipla presso l’Ospedale “Maria SS. Addolorata” di Eboli. Il Dott. Busillo ha coordinato un programma scientifico innovativo che mira a mettere a confronto due patologie complesse, con l’obiettivo di migliorare la diagnosi e rafforzare la rete assistenziale tra neurologi, specialisti territoriali e medici di medicina generale.

L’organizzazione dell’evento è curata da Sophis Academy, riconosciuta come provider ECM di riferimento per la formazione sanitaria nel Mezzogiorno. La giornata si aprirà con i saluti delle autorità sanitarie locali, tra cui l’Ing. Gennaro Sosto, Direttore Generale ASL Salerno, e il Dott. Giovanni D’Angelo, Presidente dell’Ordine dei Medici di Salerno.

Il programma prevede due sessioni scientifiche con la partecipazione di esperti come il Prof. Giacomo Lus dell’Università della Campania “Luigi Vanvitelli” e il Dott. Francesco Habetswallner dell’A.O. Cardarelli di Napoli. Nel pomeriggio, il Dott. Busillo presenterà una relazione sui nuovi target terapeutici per la Sclerosi Multipla, seguita da una tavola rotonda che coinvolgerà diverse figure professionali del settore sanitario. Il convegno è patrocinato dall’ASL Salerno e dall’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della Provincia di Salerno.

Articolo realizzato sulla base del comunicato stampa “CS_ Sanità e formazione d’eccellenza a Battipaglia” ricevuto tramite email da “Inchiostro Comunicazione” in data 26/11/2026.