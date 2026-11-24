Si è concluso con successo il primo percorso formativo in Italia dedicato agli Psicologi di base, con la consegna dei diplomi a 150 professionisti campani. L’evento si è svolto il 24 novembre 2026, con la presenza del Presidente della Regione Campania, Roberto Fico, che ha sottolineato l’importanza di questo traguardo per la salute mentale in Campania.

Il corso, avviato il 28 maggio 2026, ha visto la partecipazione di psicologi impegnati nel Servizio di Psicologia di Base, un’iniziativa che ha reso la Campania la prima regione italiana a offrire questo servizio di assistenza psicologica gratuita. Fico ha dichiarato: “La salute mentale è una componente fondamentale del benessere complessivo di ogni cittadino: tutelarla significa garantire un’assistenza pubblica accessibile e di qualità”.

L’ASL Salerno ha svolto un ruolo centrale nel progetto, organizzando il corso e coordinando i lavori dei 150 partecipanti. Dal 2023, il servizio ha assistito oltre 58.000 utenti in Campania, erogando quasi 264.000 prestazioni. La ASL Salerno ha assistito 22.221 cittadini, coprendo più di un terzo dell’utenza totale.

Armando Cozzuto, Presidente dell’Ordine degli Psicologi della Campania, ha espresso soddisfazione per il successo del servizio, mentre Antonella Grandinetti, Vicepresidente dell’Ordine, ha evidenziato l’importanza di avere un supporto psicologico gratuito a disposizione della popolazione. La legge nazionale che disciplina la materia è attualmente in fase di discussione in Parlamento, promettendo di rendere questo modello di assistenza un riferimento a livello nazionale.

Articolo realizzato sulla base del comunicato stampa “Primo percorso formativo in Italia dedicato agli Psicologi di base. Il Presidente della Regione Roberto Fico consegna i diplomi ai 150 professionisti campani.” ricevuto tramite email da “Giuseppe Calabrese – in quiescenza ma proroga di 1 anno fino a maggio 2027” in data 24/11/2026.