Il Coordinamento Nazionale Docenti della disciplina dei Diritti Umani (CNDDU) ha espresso forte indignazione per le condizioni in cui versano i docenti coinvolti nel piano straordinario di assunzioni e nella mobilità nazionale a seguito della legge 107/2015. La situazione è stata portata all’attenzione del pubblico da un’insegnante di 45 anni, che durante la trasmissione Mattino Cinque ha raccontato delle difficoltà economiche legate al suo stipendio di 1.700 euro mensili, insufficienti a coprire i costi della vita, costringendola a chiedere un trasferimento da Firenze a Cosenza.

Da undici anni, molti insegnanti, in particolare quelli della classe di concorso A-46, Scienze giuridico-economiche, si trovano a sostenere spese abitative e di trasporto sempre più gravose a causa della loro permanenza lontano dai luoghi di origine. Il CNDDU sottolinea come sia inaccettabile che, dopo tanto tempo, questi docenti assistano al rientro di colleghi appena assunti, beneficiari delle precedenze previste dalla legge 104/1992, mentre loro continuano a rimanere in una condizione di precarietà.

L’organizzazione chiede al Ministro Valditara di predisporre un piano straordinario di rientro che riconosca l’anzianità di servizio maturata lontano dalla provincia di residenza. Inoltre, si richiede l’assegnazione di specifiche quote di posti per la mobilità di questi docenti prima delle nuove assunzioni, tenendo conto delle esigenze della classe di concorso A-46. Un’altra richiesta è l’introduzione di un’indennità mensile di domiciliazione fino a 400 euro per compensare le spese abitative aggiuntive.

Il CNDDU avverte che non sono più accettabili rinvii o risposte generiche e chiede un tavolo straordinario con le organizzazioni sindacali per discutere della situazione dei docenti ancora fuori sede e delle misure da adottare. Undici anni di esilio professionale sono considerati intollerabili e il CNDDU non chiede un trattamento di favore, ma l’eliminazione di una disparità che deriva dalle scelte dello Stato, le cui conseguenze economiche e personali sono state già ampiamente pagate da questi insegnanti.

Articolo realizzato sulla base del comunicato stampa “comunicato stampa Docenti della legge 107/2015, undici anni di esilio professionale: basta con un’ingiustizia di Stato. Valditara disponga un piano straordinario di rientro e un’indennità mensile fino a 400 euro per i fuorisede” ricevuto tramite email da “coordinamento diritti umani” in data 24/11/2026.