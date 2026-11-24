Il 26 novembre 2026, alle ore 18.30, il Complesso San Michele di Salerno ospiterà la presentazione del romanzo inedito di Fernando Di Leo, intitolato “Da lunedì a lunedì”. Questo evento, parte del SalerNoir Festival, celebra la figura del regista e scrittore, noto per il suo contributo al cinema poliziottesco italiano degli anni Settanta.

A più di vent’anni dalla sua morte, Di Leo torna alla ribalta con un’opera che si preannuncia come un’importante aggiunta alla storia del noir italiano. Il romanzo, pubblicato da Rogas Edizioni, è emerso da un ritrovamento tra le carte del maestro e si presenta come un omaggio alla sua carriera.

L’evento, organizzato dall’Associazione Porto delle Nebbie in collaborazione con il Complesso San Michele e la Fondazione Cassa di Risparmio Salernitana, sarà introdotto da Massimiliano Amato, giornalista e saggista. Interverranno esperti del settore come Marcello Ravveduto, Paolo Spagnuolo e Paolo Speranza, i quali offriranno spunti di riflessione sul significato dell’opera di Di Leo e sul contesto storico in cui si colloca.

“Da lunedì a lunedì” è un romanzo che si svolge tra Svizzera, Milano e una Puglia di fantasia, e racconta la storia della figlia di un boss mafioso che, contro il parere del suo legale, decide di indagare su un misterioso versamento. La narrazione promette di essere intensa e ricca di colpi di scena, portando il lettore in un viaggio tra tensioni familiari e conflitti di potere.

L’editore Simone Luciani descrive il libro come “il romanzo di chi ha creato il poliziesco degli anni Settanta”, sottolineando come questa opera non si limiti a ricalcare i cliché del genere, ma offra invece una visione originale e provocatoria del noir. La presentazione si inserisce in un progetto più ampio di recupero di testi italiani del secondo Novecento, un periodo in cui il poliziesco era spesso considerato un genere minore e poco rappresentato nella letteratura.

L’evento rappresenta quindi non solo un tributo a Fernando Di Leo, ma anche un’opportunità per riscoprire e rivalutare il genere noir italiano, alla luce di nuove letture e interpretazioni. Gli appassionati di letteratura e cinema sono invitati a partecipare a questa serata che si preannuncia ricca di spunti e riflessioni sul passato e sul presente del genere noir in Italia.

Articolo realizzato sulla base del comunicato stampa “SALERNOIR OFF, IL NOIR DURISSIMO DI FERNANDO DI LEO, UN INEDITO DEL RE DEI POLIZIOTTESCHI, IL 26 AL COMPLESSO SAN MICHELE” ricevuto tramite email da “eventisapress3@libero.it” in data 24/11/2026.