In occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, il Cav. Attilio De Lisa, operante presso l’Ospedale dell’Immacolata di Sapri, ha richiamato l’attenzione sulla necessità di combattere ogni forma di violenza e discriminazione nei luoghi di lavoro, in particolare nel settore sanitario. De Lisa ha sottolineato l’importanza di un ambiente professionale sicuro e rispettoso, dove tutte le lavoratrici possano operare senza subire pressioni o molestie.

La violenza nei luoghi di lavoro, secondo De Lisa, non si limita solo ad aggressioni fisiche, ma include anche comportamenti persecutori e violenza psicologica. Per questo motivo, ha evidenziato la necessità di promuovere la tutela dei diritti delle lavoratrici, la prevenzione delle molestie e la valorizzazione delle pari opportunità.

“La Giornata del 25 novembre non deve rimanere soltanto una ricorrenza simbolica, ma trasformarsi in un’occasione concreta per rafforzare la consapevolezza, la solidarietà e l’impegno di tutte le istituzioni e di tutti gli ambienti professionali”, ha affermato De Lisa. Ha concluso il suo intervento con un chiaro messaggio: “Nessuna violenza, nessuna molestia, nessuna discriminazione. Le donne devono poter lavorare con libertà, sicurezza, rispetto e dignità”.

Il Cav. De Lisa ha rinnovato la sua solidarietà a tutte le donne vittime di violenza e a tutte le lavoratrici del Servizio Sanitario, ribadendo che il rispetto delle donne è un dovere fondamentale, soprattutto nel contesto lavorativo.

Articolo realizzato sulla base del comunicato stampa “senza oggetto” ricevuto tramite email da “Conte Cav. don Attilio De Lisa” in data 25/11/2026.