Si è svolto martedì 24 novembre, presso il Bar Rifrullo di Eboli, il primo AperiVolt, evento che ha segnato la nascita ufficiale di Volt Eboli, il nuovo capitolo locale del movimento paneuropeo Volt Europa. L’incontro ha visto la partecipazione di cittadini, giovani del territorio e rappresentanti di Volt Italia, creando un’importante occasione di confronto e dialogo sulla visione politica del gruppo.

Durante la serata, i membri di Volt Eboli hanno presentato le linee guida del loro impegno, focalizzandosi su tre ambiti principali: giovani e lavoro, diritti e politiche sociali, e territorio. Tra le proposte emerse, si evidenzia la volontà di creare nuovi spazi di aggregazione per i giovani e di promuovere opportunità professionali. Un’attenzione particolare è stata riservata alla condizione femminile e alle politiche per l’infanzia, oltre a progetti di rigenerazione urbana e trasparenza amministrativa.

All’evento hanno partecipato anche i rappresentanti nazionali di Volt Italia, Matteo Sisto, Gianluca Rispoli e Gennaro Acanfora, che hanno condiviso la storia del movimento e il suo radicamento nei vari Paesi europei. Al termine della serata, è stato ufficializzato il nucleo fondatore di Volt Eboli, composto da Francesco Naimoli, Chiara Cerrone, Domenico Martiniano, Silvia Velella, Giancarlo Grimaldi, Antonia Velella e Giulia Montefusco, insieme ai referenti Michele Mondelli e Matteo Balestrieri.

Matteo Balestrieri ha sottolineato l’importanza del luogo scelto per l’evento, dichiarando: “Essere qui al Rifrullo è simbolico, perché è un luogo ebolitano, crocevia di generazioni diverse. Vogliamo che i giovani sentano questo luogo come casa propria, l’obiettivo è portare la città nella modernità e nel progresso.”

Anche Michele Mondelli ha condiviso il suo entusiasmo per la partecipazione, affermando: “Spesso guardiamo troppo al passato o al futuro, invece bisogna costruire il presente passo dopo passo. Sono felice per la grande partecipazione, credo molto in tutto questo perché non è solo una bandiera, ma qualcosa per cui ci spenderemo tantissimo.”

L’evento ha visto una grande affluenza di giovani e cittadini, interessati a conoscere le proposte di Volt Eboli. Il gruppo ha ringraziato tutti i partecipanti e il Bar Rifrullo per l’ospitalità, sottolineando l’importanza del dialogo e della partecipazione attiva nella costruzione del futuro della città.

Articolo realizzato sulla base del comunicato stampa “CS_”VOLT EBOLI” SI PRESENTA ALLA CITTA’, GRANDE PARTECIPAZIONE AL PRIMO APERIVOLT” ricevuto tramite email da “Filippo Folliero” in data 25/11/2026.