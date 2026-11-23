Il 23 novembre 2026, a Salerno, si è svolto il convegno “Impresa e Sviluppo – La Regione Campania investe 346 milioni nel futuro del territorio”, promosso dalla FeNAILP provinciale. Durante l’evento, l’assessore alle Attività produttive e allo Sviluppo economico, Fulvio Bonavitacola, ha sottolineato l’importanza di sostenere anche le microimprese e ha presentato le nuove strategie della Regione Campania per favorire lo sviluppo economico del territorio.

Bonavitacola ha evidenziato che la programmazione regionale non si concentra solo su grandi investimenti, ma mira a raggiungere anche le piccole realtà imprenditoriali, che si trovano a fronteggiare la concorrenza della grande distribuzione e dell’e-commerce. Tra le misure annunciate, spicca un finanziamento di 20mila euro per le microimprese, suddiviso in 10mila euro a fondo perduto e 10mila euro come finanziamento agevolato.

L’assessore ha dichiarato: “Vogliamo puntare a sostenere anche i più piccoli”, sottolineando l’intento di costruire un sistema di agevolazioni che favorisca la competitività del tessuto produttivo campano. L’obiettivo è accompagnare le imprese verso interventi di ammodernamento e innovazione, come la sostituzione di attrezzature obsolete.

Inoltre, Bonavitacola ha proposto di coinvolgere l’Università degli Studi di Salerno in un percorso di collaborazione per supportare le microimprese nella progettazione degli investimenti, creando un collegamento stabile tra il mondo accademico e le aziende. L’assessore ha anche affrontato il tema dell’accesso al credito, evidenziando la necessità di valutare le potenzialità delle idee imprenditoriali piuttosto che le sole garanzie patrimoniali.

Il convegno ha visto la partecipazione di diverse figure, tra cui il presidente della Camera di Commercio di Salerno, Andrea Prete, e rappresentanti di FeNAILP, che hanno discusso le opportunità di finanziamento e le modalità per tradurre le risorse in progetti concreti. La sfida, come emerso nel dibattito, è garantire che i 346 milioni di euro annunciati diventino investimenti reali, contribuendo a creare nuove occasioni di lavoro per il territorio.

Articolo realizzato sulla base del comunicato stampa “Imprese, Bonavitacola a Salerno: «Sosteniamo anche i più piccoli». Dalla Regione 346 milioni per lo sviluppo” ricevuto tramite email da “Silvia De Cesare” in data 23/11/2026.