Martedì 24 novembre, alle ore 14:30, avrà inizio il progetto POC “Lingue in Viaggio – Orientamento alle Professioni Turistiche e Culturali” presso l’Hotel Palace di Battipaglia. L’iniziativa, intitolata “SPEAK GLOBAL – WORK LOCAL”, coinvolgerà gli studenti del Liceo Scientifico, Linguistico e Classico “Enrico Medi” in un ciclo di appuntamenti formativi.

Il progetto, finanziato dal Programma Operativo Complementare “Per la Scuola”, è stato avviato dalla Dirigente Scolastica, prof.ssa Roberta Talamo, e vede come referente la prof.ssa Donatella Cipriani. L’obiettivo principale è fornire agli studenti un percorso innovativo di orientamento professionale nei settori del turismo e della valorizzazione culturale.

L’Hotel Palace, gestito dalla famiglia Vittozzi da oltre 40 anni, è un punto di riferimento per il turismo d’affari e gli eventi in città e ha deciso di aprire le sue porte agli studenti. La visita si trasformerà in un incontro con esperti del settore, tra cui Pietro Cerullo, CEO del Grand Hotel San Pietro di Palinuro, e l’architetto Carlo Tomeo dello Studio Pedone & Tomeo Architects Lab.

Durante gli incontri, i partecipanti esploreranno i profili professionali emergenti nel settore turistico, dalla gestione dell’accoglienza al turismo esperienziale, fino alla progettazione degli spazi. Le attività includeranno anche un esercizio pratico coordinato con JM Consulenza, per potenziare le competenze trasversali degli studenti. “Questo progetto rappresenta un fondamentale trait d’union tra la formazione scolastica e le opportunità di carriera nel mercato turistico-culturale contemporaneo”, hanno dichiarato i promotori dell’iniziativa. Grazie a questa sinergia, gli studenti saranno guidati a riconoscere le proprie attitudini e a fare scelte consapevoli per il loro futuro.

Articolo realizzato sulla base del comunicato stampa “Comunicato Stampa Liceo Medi Battipaglia” ricevuto tramite email da “carminegaldi@virgilio.it” in data 23/11/2026.