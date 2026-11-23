Durante una conferenza stampa tenutasi questa mattina al Comune di Salerno, il Codacons Campania ha presentato un progetto volto a migliorare l’accoglienza turistica in occasione dell’evento Luci d’Artista. L’iniziativa si propone di garantire un servizio di qualità ai visitatori, con particolare attenzione alla trasparenza dei prezzi e alla gestione delle segnalazioni.

Luci d’Artista rappresenta un’importante opportunità per la città, richiamando un elevato numero di turisti. Il Codacons intende attivare un canale di comunicazione diretto con il Comune per affrontare le criticità logistiche e informative legate all’afflusso di pubblico. “L’accoglienza è il primo luogo che visiti”, ha affermato un rappresentante dell’organizzazione, sottolineando come i turisti si affidino al personale degli alberghi e dei ristoranti per vivere un’esperienza positiva.

Il progetto prevede due strumenti principali per raccogliere feedback: schede di feedback anonime per i turisti, distribuite nei punti strategici, e schede di monitoraggio per gli operatori turistici. Questi strumenti serviranno a mappare la percezione dei visitatori riguardo a trasporti, accoglienza e prezzi, e a valutare le esigenze degli operatori del settore.

Inoltre, l’iniziativa si allinea con gli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile dell’Agenda 2030, puntando a promuovere pratiche turistiche responsabili, destagionalizzazione dei flussi e mobilità a basse emissioni. Il Codacons si propone di collaborare con il Comune senza oneri per l’Amministrazione, con l’obiettivo di fare squadra tra enti, imprese e utenti.

Questa iniziativa rappresenta un passo importante per migliorare l’immagine di Salerno come meta turistica, puntando su un’accoglienza di qualità e su una maggiore soddisfazione dei visitatori.

Articolo realizzato sulla base del comunicato stampa “Invio comunicato su conferenza stampa” ricevuto tramite email da “Ufficio Stampa Codacons Campania” in data 23/11/2026.