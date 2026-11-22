Domenico Lanciano, bibliotecario e giornalista, ha lanciato un appello per la creazione di un nuovo partito politico che difenda gli interessi del Sud Italia e delle aree periferiche del Centro-Nord. Secondo Lanciano, l’emigrazione e lo spopolamento sono diventati fenomeni ereditari, con il Sud che continua a subire le scelte politiche senza avere una propria voce in Parlamento.

In un comunicato stampa, Lanciano ha evidenziato come dal 1860, anno dell’unità d’Italia, il Sud sia stato sfruttato come serbatoio di risorse per il Nord, subendo un’occupazione coloniale e una sorta di ‘guerra ibrida’ che ha portato a un lento ma inesorabile svuotamento dei borghi e delle ruralità. L’analisi di Lanciano si concentra sull’inefficacia della politica attuale, in cui partiti come la Lega Nord riescono a ottenere potere e visibilità a scapito del Sud, lasciando le regioni meridionali in una condizione di marginalità.

Lanciano propone la creazione di un partito denominato “Riscossa Italica” (RIT), che possa unire le forze del Sud e delle aree emarginate, per combattere in modo organizzato nei vari livelli di governo. “È tempo di reagire e non subire passivamente”, afferma Lanciano, sottolineando che è necessaria una classe dirigente capace di affrontare le sfide politiche attuali.

La proposta si inserisce in un contesto di crescente preoccupazione per il futuro delle comunità meridionali, sempre più abbandonate e in difficoltà. La creazione di un partito politico che rappresenti gli interessi del Sud potrebbe essere una risposta a questa crisi, permettendo di far sentire la propria voce e di rivendicare diritti e dignità per le generazioni future.

Articolo realizzato sulla base del comunicato stampa “URGE PARTITO PER SALVARE SUD E PERIFERIE DEL CENTRO-NORD” ricevuto tramite email da “DOMENICO LANCIANO” in data 22/11/2026.