I Carabinieri della Stazione di San Cipriano d’Aversa hanno arrestato un uomo a Casapesenna, già noto alle forze dell’ordine, durante un’operazione di controllo e perquisizione. L’attività, avvenuta nella notte, ha portato al rinvenimento di un fucile a canne mozze, risultato rubato, insieme a 68 cartucce di vario calibro, una pistola a salve e un coltello di circa 20 centimetri.

Durante la perquisizione, i militari hanno anche scoperto circa 35 grammi di cocaina, unitamente a materiale utile per la pesatura e il confezionamento delle dosi, suggerendo che la sostanza fosse destinata allo spaccio. L’indagine si è estesa a un locale commerciale in uso all’uomo, dove sono state trovate tre bombe carta artigianali, occultate all’interno di un trofeo.

Il materiale sequestrato è stato sottoposto a ulteriori accertamenti. L’uomo è stato arrestato per detenzione illegale di arma alterata, munizioni e materiale esplodente, oltre che per detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio. Dopo le formalità di rito, è stato condotto presso la Casa circondariale di Santa Maria Capua Vetere. L’Autorità giudiziaria è stata informata per i successivi adempimenti. Si ricorda che l’indagato gode della presunzione di innocenza fino a una eventuale condanna definitiva.

Articolo realizzato sulla base del comunicato stampa “7° COMUNICATO STAMPA DEL 22.11.2026” ricevuto tramite email da “provcestampa@carabinieri.it” in data 22/11/2026.