Il Teatro Pier Paolo Pasolini di Salerno ospiterà il 29 e 30 novembre lo spettacolo “Apocalipsync”, ideato e diretto da Luciano Rosso e Maria Saccone. La rappresentazione, che si terrà rispettivamente alle ore 18 e 20, vede protagonista Luciano Rosso, artista argentino di fama internazionale, noto per il suo spettacolo “Un Poyo Rojo”, apprezzato in oltre trenta paesi.

“Apocalipsync” è un affascinante one man show che nasce durante la pandemia e si concentra su temi come l’isolamento e la libertà individuale. Lo spettacolo racconta una giornata ordinaria all’interno di un appartamento, che diventa uno spazio infinito grazie all’immaginazione. Rosso interpreta una varietà di personaggi e situazioni, alternando danza, teatro fisico, clown contemporaneo e lipsync, disciplina nella quale è considerato uno dei più originali interpreti a livello mondiale.

L’opera si distingue per la sua comicità e momenti di poesia, utilizzando un linguaggio scenico universale fatto di gesti, ritmo e musica. Rosso e Saccone hanno creato una drammaturgia che riesce a comunicare senza parole, evidenziando le strategie umane per sfuggire alla monotonia quotidiana.

Accompagnato dalle voci di Rosario Lisma, Giorgia Senesi, Stella Piccioni ed Emanuele Turetta, e con scene e costumi di Luciano Rosso e Oria Puppo, “Apocalipsync” si presenta come un’opera sorprendente e contemporanea, invitando il pubblico a riflettere sulle fragilità e le opportunità dell’essere umano. La richiesta di accrediti per la replica di debutto deve essere inviata entro il 25 novembre all’indirizzo indicato dal teatro.

Articolo realizzato sulla base del comunicato stampa “APOCALIPSYNC di Luciano Rosso al teatro Pasolini di Salerno” ricevuto tramite email da “TEATRO PASOLINI Salerno” in data 22/11/2026.