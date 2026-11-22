Sabato 21 novembre 2026, si è tenuto presso la Casa Canonica di Caselle in Pittari un convegno per celebrare il trentesimo anniversario dell’Associazione Culturale ‘Valorizziamo Caselle’, fondata nel 1996. L’evento ha visto la partecipazione di diverse personalità locali, tra cui il Cav. Attilio De Lisa, insignito dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana, e l’amico Antonio Pellegrino. Il convegno è stato aperto dal Presidente dell’Associazione, Rocco Ettorre, e ha visto la presenza del Sindaco di Caselle in Pittari, dott. Giampiero Nuzzo, e del Parroco don Marco Nardozza. Tra gli intervenuti anche l’insegnante Maria Velia Loguercio, il dott. Michele Speranza, assessore all’Ambiente, e la dott.ssa Maria Stella Bosco, esperta di letteratura. Il prof. Pietro Loguercio ha moderato l’incontro, mentre il prof. Felice Fusco ha condiviso riflessioni sul significato dell’associazione e sulle sue iniziative nel corso degli anni. La serata si è conclusa con un momento conviviale, una spaghettata in onore dell’importante traguardo raggiunto. Il Cav. Attilio De Lisa ha espresso la sua gratitudine al Presidente Rocco Ettorre per l’invito e per l’organizzazione dell’evento.

Articolo realizzato sulla base del comunicato stampa “senza oggetto” ricevuto tramite email da “Conte Cav. don Attilio De Lisa” in data 22/11/2026.