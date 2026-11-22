Nella serata del 20 novembre, i Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Caserta hanno arrestato un giovane di 16 anni a San Nicola la Strada, trovato in possesso di sostanze stupefacenti durante un controllo stradale. Il ragazzo, alla guida di un’auto con patente sospesa, è stato sottoposto a perquisizione personale e domiciliare. Le operazioni hanno portato al sequestro di 22 grammi di marijuana e 60 grammi di hashish, oltre a tre bilancini di precisione e materiale per il confezionamento. Il giovane è stato arrestato e posto agli arresti domiciliari in attesa del rito direttissimo, mentre l’attività investigativa continua. Si ricorda che nei confronti dell’arrestato vige la presunzione di innocenza fino a sentenza definitiva.

Articolo realizzato sulla base del comunicato stampa “4° COMUNICATO STAMPA DEL 22.11.2026” ricevuto tramite email da “provcestampa@carabinieri.it” in data 22/11/2026.