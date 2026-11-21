Angela Pisacane, presidente regionale di Copagri Campania, ha espresso grande soddisfazione per l’approvazione del Decreto Ministeriale che intensifica i controlli nel settore lattiero-caseario. “La piena tracciabilità del latte e la trasparenza lungo tutta la filiera rappresentano una battaglia storica che portiamo avanti da due anni”, ha dichiarato Pisacane, sottolineando l’importanza del provvedimento per tutelare allevatori, caseifici e consumatori.

Il decreto stabilisce modalità operative per le verifiche affidate a ICQRF, Carabinieri, Guardia di Finanza e Ministero della Salute, senza introdurre nuovi vincoli burocratici per le aziende sane. “Garantisce che le regole esistenti vengano rispettate attraverso controlli incrociati e rigorosi”, ha aggiunto.

Particolarmente rilevante è il focus sulla filiera bufalina e sulle produzioni DOP e IGP, come la Mozzarella di Bufala Campana DOP. La presidente di Copagri ha evidenziato l’importanza della verifica puntuale dei bilanci di massa e della separazione delle lavorazioni negli stabilimenti per garantire la qualità dei prodotti.

Pisacane ha anche messo in guardia riguardo al rischio di importazioni di latte e semilavorati dall’estero, spesso privi della necessaria trasparenza. Il nuovo sistema di incrocio automatico tra dati doganali e sanitari è visto come un passo cruciale per combattere la concorrenza sleale e proteggere la zootecnia campana e nazionale.

Infine, Pisacane ha applaudito l’impostazione temporale del provvedimento, che prevede un piano straordinario di ispezioni dal 1° gennaio al 30 settembre 2027. “È fondamentale che dal 2028 questo sistema diventi ordinario e permanente per garantire la legalità e la qualità delle nostre eccellenze agroalimentari”, ha concluso, ribadendo l’impegno di Copagri nel raggiungere questi obiettivi.

Articolo realizzato sulla base del comunicato stampa “Tracciabilità del latte e controlli nei caseifici, Pisacane (Copagri): «Una nostra battaglia che dura da due anni. Ora finalmente si fa chiarezza e si tutelano allevatori, trasformatori onesti e consumatori»” ricevuto tramite email da “Monica De Santis” in data 21/11/2026.