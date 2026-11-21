Il 20 novembre 2026, l’Università degli Studi di Salerno ha ospitato il seminario “Dispositivi IoT nel settore medicale”, organizzato da Kiranet, azienda specializzata in soluzioni digitali per la sanità. L’incontro ha visto la partecipazione di studenti e dottorandi, creando un ponte tra il mondo accademico e l’industria. Il direttore generale di Kiranet, Raffaele Chianese, ha sottolineato l’importanza delle competenze acquisite in aula per costruire la sanità digitale di domani.

Il seminario si è svolto dalle 9 alle 11 nell’aula P01-027 dell’Edificio F4 e ha avuto un’impostazione tecnico-divulgativa, mirata a collegare le conoscenze teoriche con le applicazioni pratiche nel campo della tecnologia sanitaria. Durante l’incontro, Chianese ha presentato l’azienda e i suoi ambiti di attività, seguiti da una panoramica sulle tecnologie dell’Internet of Things e un caso concreto di un dispositivo IoT sviluppato dall’azienda.

Il seminario ha offerto ampio spazio al confronto, permettendo agli studenti di approfondire le competenze coinvolte nella progettazione e realizzazione di prodotti tecnologici per la sanità. Chianese ha dichiarato: “Siamo convinti che il rapporto tra università e impresa debba essere un ponte da percorrere in entrambe le direzioni”. Ha inoltre evidenziato come i dispositivi IoT non siano solo strumenti tecnologici, ma strumenti fondamentali per il monitoraggio e l’assistenza a distanza dei pazienti.

Infine, il direttore generale ha messo in luce le prospettive future, affermando: “La curiosità e la qualità delle domande che abbiamo ricevuto ci confermano che c’è un grande potenziale da valorizzare”. Kiranet si impegna a rafforzare la collaborazione con il mondo accademico, offrendo ai giovani talenti campani opportunità di crescita professionale nel Sud Italia.

Articolo realizzato sulla base del comunicato stampa “COMUNICATO STAMPA Kiranet all’Università di Salerno: studenti e dottorandi a confronto sui dispositivi IoT per la sanità” ricevuto tramite email da “Ignazio Riccio” in data 21/11/2026.