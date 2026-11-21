Lunedì 23 novembre 2026, presso la Sala Regina di Palazzo Montecitorio, si svolgerà la cerimonia di conferimento del “Premio Leone d’Oro al Merito” a Giovanni Corso, scienziato campano e medico oncologo. L’evento, organizzato dalla Fondazione Premio Internazionale Leone d’Oro di Venezia, vedrà la partecipazione delle più alte cariche istituzionali. Giovanni Corso, originario di Bagnoli Irpino, è attualmente presidente della European Cancer Prevention Organization e professore di chirurgia presso l’Università degli Studi di Milano. La sua carriera è caratterizzata da importanti scoperte nel campo della genetica dei tumori, in particolare per quanto riguarda i tumori ereditari rari al seno e allo stomaco. Tra i suoi riconoscimenti, spicca il prestigioso premio scientifico ASCO ricevuto a San Francisco. Con oltre 200 pubblicazioni scientifiche e un impegno costante nella ricerca e nella prevenzione, Corso è considerato uno dei più influenti scienziati a livello mondiale. La cerimonia rappresenta un importante riconoscimento per il suo contributo alla medicina e alla salute pubblica.

Articolo realizzato sulla base del comunicato stampa “CAMERA DEI DEPUTATI. Premio Leone D’Oro di Venezia allo scienziato campano Giovanni Corso.” ricevuto tramite email da “Mariateresa Conte” in data 21/11/2026.