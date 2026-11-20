La Jomi Salerno si appresta a vivere un weekend ricco di impegni nel mondo della pallamano, con entrambe le sue formazioni, Serie A1 e Serie A2 femminile, pronte a scendere in campo. La prima squadra, guidata dall’allenatore Ion Ivan, sarà protagonista sabato 21 novembre alle ore 18:30, quando affronterà il Mezzocorona nella nona giornata di andata del campionato di Serie A1. Le salernitane sono in cerca della quinta vittoria consecutiva, puntando a consolidare il loro ottimo momento di forma e a confermare le ambizioni del gruppo.

Domenica 22 novembre, sarà la volta della squadra di Serie A2, allenata da Suleiky Gomez, che sfiderà l’Euromed Mugello alle ore 16:00. Le ragazze dell’A2 si presentano all’appuntamento con entusiasmo e fiducia, forti delle due vittorie consecutive ottenute contro Raimond Verdeazzurro e La Torre. Questi successi hanno permesso alla squadra di riscattare la sconfitta di misura subita all’esordio stagionale contro il Flavioni e di rilanciare il proprio cammino in campionato.

Con entrambi gli incontri, la Jomi Salerno è determinata a proseguire il proprio percorso positivo e a regalare emozioni ai propri tifosi.

Articolo realizzato sulla base del comunicato stampa “Comunicato Stampa Jomi Salerno 20 novembre 2026” ricevuto tramite email da “stampa@pdosalerno.it” in data 20/11/2026.