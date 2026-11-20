Dal 4 all’8 dicembre, il Cinema Teatro Italia di Eboli ospiterà la quarta edizione del Movieboli Film Festival, un evento che si propone di promuovere la cultura cinematografica e valorizzare i giovani talenti. Sono stati selezionati 26 cortometraggi provenienti da 11 paesi, scelti tra oltre 300 candidature. Il tema di quest’anno è “Revolution”, un invito a considerare il cinema come uno spazio di libertà e cambiamento.

L’associazione Movieboli APS, presieduta da Mattia Maioriello, ha organizzato il festival con l’intento di rendere il cinema accessibile a tutti, con attività completamente gratuite. Tra gli eventi in programma, si svolgeranno incontri con registi e attori, proiezioni speciali e attività dedicate alle scuole. Il festival si apre con due mattinate di cinema per gli studenti, con film e dibattiti.

Un’importante novità di quest’edizione è la Wes Academy, un percorso formativo gratuito per giovani talenti nel settore audiovisivo, che include workshop e masterclass. Il festival si concluderà con la cerimonia di premiazione e la presentazione di film significativi, tra cui “Qui rido io” di Mario Martone, con Toni Servillo.

Il Movieboli Film Festival si conferma quindi un’importante occasione per la comunità di Eboli e per gli appassionati di cinema, promuovendo un dialogo culturale e artistico attraverso la settima arte.

Articolo realizzato sulla base del comunicato stampa “SALERNO- PRESENTATO UFFICIALMENTE MOVIEBOLI FILM FESTIVAL «REVOLUTION» CINQUE GIORNI DI CINEMA, OSPITI E FORMAZIONE A EBOLI” ricevuto tramite email da “Inchiostro Comunicazione” in data 20/11/2026.