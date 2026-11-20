Pino Peluso, maestro sarto e presidente di Confartigianato Moda Napoli, ha sottolineato l’importanza dell’intelligenza artificiale nel settore artigianale durante il convegno “L’IA, intelligenza artigiana” tenutosi a Napoli. Peluso ha affermato che gli artigiani devono imparare a gestire questa tecnologia e non temerla. “Noi realizziamo sogni, l’IA può diventare un alleato”, ha dichiarato, evidenziando come l’IA possa essere utilizzata per ottimizzare il lavoro, ad esempio nei gestionali, senza però sostituire il tocco umano e la creatività che caratterizzano l’artigianato. Il maestro ha anche ricordato l’importanza delle competenze tramandate e delle tradizioni nel suo mestiere. Queste riflessioni saranno condivise anche al Convegno Mondiale dei Sarti in Svezia, dove Peluso rappresenterà l’Italia insieme a 25 nazioni. “Nessuna intelligenza e nessuna macchina potrà mai sostituire quello che facciamo”, ha concluso, descrivendo l’esperienza unica che si vive nei laboratori di sartoria, dove si percepisce l’arte e la passione per il lavoro.

Articolo realizzato sulla base del comunicato stampa “INTELLIGENZA ARTIFICIALE E ARTIGIANATO, IL MAESTRO PELUSO A CONFARTIGIANATO: “NOI REALIZZIAMO SOGNI, L’IA IL FUTURO ALLEATO”” ricevuto tramite email da “Alessia Testori” in data 20/11/2026.