La Polisportiva Baroncino ha ufficializzato l’arrivo di due nuove giocatrici, Alessandra Lisanti e Chiara D’Urso, provenienti dal Rione Cicalesi, squadra che ha rinunciato al campionato di Serie B Nazionale. Lisanti, pivot di grande esperienza, ha collezionato successi nel calcio a 11 e nel futsal, tra cui la vittoria della Coppa Italia con la Salernitana. “Purtroppo alcune situazioni ci coinvolgono come valanghe. Ho iniziato con il Cicalesi una meritata stagione in Serie B, ma qualcuno ha deciso che il sogno di noi ragazze dovesse infrangersi”, ha dichiarato Lisanti, esprimendo entusiasmo per la nuova avventura al Baroncino, una squadra che ha sempre ammirato.

Insieme a Lisanti, arriva anche Chiara D’Urso, un estremo difensore con un passato in club importanti come Nocerina, Woman Napoli e Salernitana. D’Urso ha evidenziato il brutto colpo subito con la rinuncia alla Serie B, ma ha scelto il Baroncino per il progetto ambizioso e la fiducia trasmessa dal mister. “Il Baroncino mi ha accolta a braccia aperte: le ragazze e il mister mi hanno fatto sentire subito a casa. Mi aspetto un’annata ricca di soddisfazioni. Darò il massimo per contribuire a raggiungere gli obiettivi della squadra”, ha affermato D’Urso.

La società ha dato il benvenuto a Lisanti e D’Urso, che hanno già iniziato gli allenamenti con le nuove compagne, pronte a dare il massimo per il nuovo campionato.

Articolo realizzato sulla base del comunicato stampa “calciomercato Lisanti e D’Urso al Baroncino” ricevuto tramite email da “Isabella Lamberti” in data 20/11/2026.