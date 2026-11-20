Il 27 novembre 2026, a Napoli, si svolgerà un evento speciale legato alla campagna “Aria di Vita”, promossa da MSD, dedicata all’ipertensione arteriosa polmonare. La manifestazione avrà luogo presso la Galleria Umberto I, dalle 18:00 alle 19:00, e vedrà una performance dal vivo del brano “Aria di Vita”, composto dal Maestro Enrico Melozzi. Questo evento assume particolare importanza poiché novembre è il mese della sensibilizzazione su questa malattia rara e invalidante.

L’iniziativa è patrocinata dalle Associazioni di Pazienti AIPI e AMIP, che supportano le persone affette da ipertensione polmonare. Un elemento centrale della campagna è l’installazione “Note di Vita”, un grande sassofono realizzato con stampa 3D, simbolo del progetto, che sarà esposto nella galleria dal 26 al 27 novembre, dopo aver fatto tappa in diverse città italiane.

Il Maestro Enrico Melozzi ha creato un pezzo musicale che racconta le esperienze e le emozioni dei pazienti, trasformando il respiro in musica. Il brano, originariamente scritto dal Maestro Peppe Vessicchio, è un invito ad ascoltare e comprendere la forza di chi vive con questa malattia. La composizione è disponibile sui canali social di MSD Italia e sul sito dedicato, dove si possono trovare anche ulteriori risorse per conoscere meglio la malattia.

L’ipertensione arteriosa polmonare è una condizione poco conosciuta che colpisce circa 3.500 persone in Italia, prevalentemente donne. I sintomi, come la dispnea, possono essere simili ad altre malattie, ritardando la diagnosi e la cura. La campagna “Aria di Vita” mira a sensibilizzare l’opinione pubblica e a migliorare la presa in carico dei pazienti.

Articolo realizzato sulla base del comunicato stampa “Spettacolo campagna “Aria di Vita” sull’ipertensione arteriosa polmonare | Napoli, Galleria Umberto I, 27 novembre 2026 h 18:00″ ricevuto tramite email da “Alessandra Irace (Omnicom)” in data 20/11/2026.