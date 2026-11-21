A chiarire perché si usa la nomenclatura Due Principati” riferendosi al “Principato Ultra” (Principatus ultra serras Montorii, letteralmente “al di là dei monti di Montoro” che indicava la parte interna e montuosa, situata oltre lo spartiacque verso l’Appennino, con capoluogo storico Montefusco e poi Avellino e al “Principato Citra” (Principatus citra serras Montorii, letteralmente “al di qua dei monti di Montoro” che indicava la parte costiera e meridionale, situata tra il mare e i monti, con capoluogo Salerno, è stata la professoressa salernitana Ileana Del Bagno, ordinaria di Storia del Diritto Medievale e Moderno all’Università di Salerno e socia del “Rotary Club Napoli”, che è stata la protagonista della serata conviviale organizzata presso il “San Severino Park Hotel” dal “Rotary Club Salerno Nord dei Due Principati”, presieduto dal dottor Aldo Caggiano, in interclub con il “Rotary Club Salerno Est”, presieduto dall’avvocato Valentina Dell’Acqua, e con il “Rotary Club Avellino”, presieduto dal dottor Alfredo Di Dio. La professoressa Del Bagno, presentata anche per l’impegno sociale alla guida del comitato scientifico del progetto “Corpus Sanum ad Mentem in Sana” presso la Casa Circondariale di Fuorni, nel suo intervento ha chiarito l’origine del termine Principato e la nascita del Principato Citra nell’851 con l’imperatore Lotario, prima della ripartizione angioina tra Citra e Ultra e della trasformazione di Benevento in enclave pontificia:” L’idea del Principato nasce con Arechi che è stato Duca di Benevento nell’VIII secolo dopo Cristo: in un momento difficile per il Mezzogiorno e per l’Italia tutta quando c’era da stare sempre in guardia, specialmente dai Franchi. Allora Arechi, decide di modificare il suo territorio di appartenenza e di potere in Principato, perché c’è una differenza, se pensiamo all’antica Roma, tra Dux e Princeps. Il Duca non è nient’altro che un condottiero militare, quindi ha un potere, ma confinato in un certo segmento. Parlare di Princeps significa parlare del primo cittadino, la persona più importante, cioè quella che gestisce il potere politico. Nell’851 l’imperatore Lotario, imperatore del Sacro Romano Impero, dopo che sono venuti in Italia i Franchi, decide di creare il Principato Citra che si stacca dall’area beneventana. Benevento rimane un territorio a sé, e dall’altra parte abbiamo il Principato Citra, che è comprensivo anche di Avellino. La separazione del Principato Ultra dal Principato Citra avverrà più tardi, in epoca angioina; con Federico II”. Passando all’età moderna e al viceregno spagnolo, la studiosa ha illustrato il ruolo delle Regie Udienze:” Avevano sede a Salerno e a Montefusco, fino alla riforma napoleonica del 1806. L’udienza ha un avvocato dei poveri, il quale si interessa delle cause dei detenuti, quindi di tutelare i detenuti. Però l’avvocato dei poveri può svolgere anche la professione libera, quindi può essere anche l’avvocato dei più potenti del territorio. E quindi che cosa succede? Che viene considerata una specie di spia, oggi diremmo un conflitto di interessi, perché per ufficio, per incarico istituzionale deve tutelare i poveri, ma invece si trova a tutelare i ricchi. Anche la figura del preside, di questo, diciamo, capo della milizia, in fondo crea una specie di problematiche: la milizia viene formata dai più facinorosi del territorio. Quindi i peggiori si mescolano ai migliori”. Sul piano culturale, tra lo studio giuridico salernitano nato in epoca aragonese attorno alla Cappella di Santa Caterina nel Duomo, il ruolo dei principi Caracciolo di Avellino, quali Gran Cancellieri del Regno incaricati di conferire le lauree , la professoressa Del Bagno ha evidenziato il mecenatismo di Ferrante Sanseverino , principe di Salerno, e il suo legame con il padre di Torquato Tasso:” Bernardo Tasso farà arrivare a Salerno e anche a Napoli, una serie di intellettuali , i veri umanisti, molto moderni anche sul piano religioso; delle figure che si schierano verso la riforma luterana e anche per il pensiero calvinista. Siamo in età pretridentina, prima del Concilio di Trento, quindi prima della controriforma, ed è una fase questa dei primi decenni del 500, molto effervescente. Pensate che le cronache ricordano che il principe di Salerno, nel palazzo di Napoli, oggi la chiesa del Gesù nuovo, teneva periodicamente, settimanalmente degli incontri con gli intellettuali locali che discutevano di filosofia, di religione, di astronomia e curavano anche di fare delle rappresentazioni teatrali, quindi anche attività ludiche, probabilmente parlavano anche di religione E in questi circoli giravano delle persone poi condannate per eresia. E faccio qualche nome, Flaminio, Plateario, Verni. Lo stesso Ferrante Sanseverino è iscritto a un’accademia senese molto rinomata, l’Accademia degli Intronati e lui prende il nome di Ostinato. Salerno diventa un centro importante dove fiorisce questo movimento culturale un po’ alternativo, moderno anche perché siamo in età tridentina e a Napoli i controlli religiosi sono serratissimi: pensate che sono espulsi gli ebrei nel 1540, nel 1542 viene fatto un grosso rogo dei libri proibiti. A Salerno, città di provincia, che è un po’ defilata rispetto a Napoli, ci sono meno controlli. Il principe di Salerno sarà un grandissimo mecenate e contribuirà alla circolazione di nuove idee. A Salerno fioriscono una serie di tipografie gestite proprio da questi personaggi, anche tedeschi, che devono sfuggire ai controlli e quindi operano su Salerno che vive un fermento culturale dovuto a Ferrante Sanseverino, che poi svigorisce negli anni ’90 del Cinquecento, dopo che Ferrante scappa e viene condannato, perdendo i suoi beni. Anche il Principato Ultra ha una stretta connessione con il mondo della cultura, perché Avellino, che è città da sempre infeudata, quindi soggetta a vari feudatari, diventa il feudo dei principi Caracciolo, Marino Caracciolo in particolare, che diventa Gran Cancelliere del Regno, una delle cariche più elevate nel regno, ossia segretario del regno. Ma non solo è importante la figura in sé, è importante perché il gran Cancelliere è l’istituzione che conferisce i titoli accademici, le lauree. Quindi se si si forma a Salerno, si consegue l’esame a Napoli attraverso il gran cancelliere che è il principe di Avellino. Ancora oggi la connessione culturale e scientifica è fortissima tra Salerno e Avellino. L’Università di Salerno oggi ha una sede nel Palazzo di Città ad Avellino con delle dei corsi di laurea di recente inaugurazione. quindi le nostre connessioni antiche ritornano”. La professoressa Del Bagno ha anche raccontato alcune simpatiche curiosità:” Giuseppe Maria Galanti, giurista, magistrato, avvocato, libraio, che è stato un allievo del filosofo salernitano Antonio Genovesi, era un eclettico, ma anche visitatore del regno, ossia veniva mandato in giro per il regno ad ispezionare tutte le province. Galanti ha pubblicato diversi libri nei quali racconta la vita tardo settecentesca che si svolgeva nelle province da lui visitate. A proposito di Avellino mette in evidenza che il Principato Ultra è un’area molto popolosa, fatta di gran lavoratori; che è famosa per la lavorazione dei maccheroni, ma anche delle salsicce, le cervellatine. Loda il vino molto pregiato e dice che gli uomini sono i più belli che ci siano, quelli del Principato Ultra, e anche le donne sono belle, quelle che non lavorano, sono bellissime, le più belle. Sul Principato Citra, Galanti racconta che i salernitani hanno molte similitudini con i Lucani e poi anche che non amano tanto il lavoro, sono un po’ codardi e soprattutto non amano coltivare la terra, quindi l’agricoltura è un po’ carente, se non in alcune zone, tipo la costiera Amalfitana, dove invece le popolazioni sono molto attive e anche nel Vallo di Diano dove si cura di più l’agricoltura, ma Salerno è una piazza di commercio, è importante, la fiera è molto importante perché arrivano le merci dall’estero attraverso la Puglia e perché arrivano le merci dal Principato Ultra. E poi si fa un piccolo confronto a proposito del porto che è piccolo, ancora poco importante e che sarebbe auspicabile diventasse come quello di Amsterdam, dove non ci sono oziosi, stiamo sempre nel ‘700, non ci sono poveri e non ci sono insolenti, perché ad Amsterdam lavorano tutti e tutti sono impegnati nel porto. Oggi si può paragonare il porto di Salerno a porti ben più importanti. Un altro problema dei nostri territori è la mano morta. La mano morta sono patrimoni che restano bloccati nelle mani di pochi: particolarmente ecclesiastici. I Sanseverino hanno dato fermento e vitalità all’attività culturale, ma le attività commerciali sono rimaste sempre le stesse. La perdita dei Sanseverino ha fatto sì che anche la città poi diventasse città regia e quindi dopo nel 1590 all’incirca, Salerno, non è più infeudata, quindi non ha più il signore che la rende importante e che la gestisce nel bene e nel male, ma entra nel circuito regio. Entrare nel circuito regio significa essere sotto stretto controllo”. Ad aprire i lavori è stato il presidente Aldo Caggiano che ha chiarito il titolo della conferenza: “Alle radici di un territorio: i due Principati tra storia e cultura”, nasce da una scelta del nostro Club: portiamo nel nostro nome il riferimento ai due Principati e abbiamo voluto riscoprire il significato di questa denominazione. Citra e Ultra nacquero in epoca angioina dalla divisione di un unico Principato. Due territori che hanno sviluppato nel tempo identità propria: da una parte l’area salernitana, dall’altra quella irpina. Una vicenda storica che ci offre oggi un motivo per ritrovarci e per scoprire ciò che, al di là dei confini amministrativi, accomuna le nostre realtà. C’è poi una ragione più ampia che riguarda il territorio: la conoscenza del patrimonio storico e culturale non è un esercizio riservato agli studiosi, né un semplice richiamo al passato; è uno strumento per comprendere meglio i luoghi in cui viviamo, apprezzarne il valore e accrescere la consapevolezza delle loro potenzialità. Un territorio non è soltanto uno spazio geografico, è una storia condivisa fatta di persone, di relazioni e di trasformazioni che ne hanno definito l’identità. Ognuno di noi porta in sé un pezzo di questo territorio: un paese, una famiglia, una professione. La sua storia è anche, in qualche misura, la storia di ciascuno di noi. Le radici non servono a trattenerci nel passato, servono a conoscerlo per valorizzare il presente e costruire il futuro”. La Presidente Valentina Dell’Acqua ha ricordato il legame che esiste tra il “Rotary Club Salerno Nord dei Due Principati” e il “Rotary Club Salerno Est”:” Il “Rotary Nord” è stato gemellato dal “Rotary Est” il 27 maggio del 2009”. Il Presidente Alfredo Di Dio ha legato il tema della serata all’azione dei Club:” Lo scrittore americano Stephen Covey diceva che “Non ci sono frutti senza radici”. E quindi la crescita autentica avviene quando ci sono delle radici legate a quella che è la nostra identità, ai nostri valori, alla nostra storia personale, alle passioni e a ciò che resta fermo anche quando tutto cambia. Un po’ quello che è successo per i Principati Citra e Ultra: una crescita in due territori distinti, ma che poi hanno dei grandi legami culturali, storici. Ciò accade anche con i Club Rotary: sono tutti distinti per identità, per competenze, ma poi crescono tutti insieme su quello che è un territorio comune: quello dei valori rotariani dell’amicizia e del service”. In chiusura, il presidente Aldo Caggiano ha rilanciato la vocazione mercantile del territorio: “Hanno pubblicato una rivista mensile che racconta anche la storia della fiera di Salerno che si vorrebbe rilanciare”. Il Prefetto del Club, Angelo D’Auria ha salutato le autorità rotariane presenti: il Past Governor e Presidente della Commissione Distrettuale per l’Effettivo Marcello Fasano; gli Assistenti del Governatore Enzo Baggini e Giuseppina De Crescenzo; i Soci Onorari Alfredo Marra e Antonio Calabrese.

Aniello Palumbo