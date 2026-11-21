Il Coordinamento Nazionale Docenti della disciplina dei Diritti Umani ha espresso profondo turbamento per la morte di Gianni De Gennaro, ex capo della Polizia, avvenuta mentre risultava indagato dalla Procura di Caltanissetta per presunti depistaggi legati alla strage di via D’Amelio e alla scomparsa dell’agenda rossa di Paolo Borsellino. La vicenda, pur richiedendo rispetto per la persona scomparsa e per i familiari, solleva interrogativi gravi sulle indagini in corso.

Le contestazioni mosse dagli inquirenti riguardano possibili interferenze nell’acquisizione di testimonianze e nella ricerca di documentazione rilevante. Il suicidio di De Gennaro non deve essere interpretato come un’ammissione di colpevolezza, né le sue cause possono essere attribuite con certezza agli sviluppi giudiziari. Tuttavia, la sua morte non può chiudere gli interrogativi legati all’inchiesta.

Il CNDDU, attivo da anni nella promozione della memoria di Giovanni Falcone e Paolo Borsellino nelle scuole, ha dichiarato che quanto sta emergendo dalla vicenda di De Gennaro suscita una profonda amarezza. “Chi ogni anno incontra gli studenti per educarli alla legalità non può rimanere indifferente di fronte al sospetto che all’interno delle istituzioni possano essersi verificate condotte ostative alla ricerca della verità”.

La contraddizione tra l’insegnamento del coraggio di chi ha lottato contro la mafia e i dubbi sulle indagini è pesante. La fiducia nelle istituzioni non può essere pretesa, ma deve essere sostenuta dalla trasparenza e dalla capacità di affrontare anche le responsabilità più difficili.

Il CNDDU ha evidenziato la difficoltà di spiegare agli studenti come commemorare le vittime delle stragi mentre permangono dubbi sulle indagini. Se le ipotesi di interferenze fossero confermate, ci si troverebbe di fronte a una frattura istituzionale grave, che influenzerebbe il rapporto di fiducia tra cittadini e Stato.

La morte di De Gennaro complica il percorso di accertamento delle responsabilità, privando l’indagine di ulteriori chiarimenti. È fondamentale che le istituzioni competenti garantiscano la massima attenzione alla conservazione e verifica del patrimonio documentale pertinente. La scuola deve affrontare queste questioni senza reticenze, insegnando che il rispetto per le istituzioni deve essere accompagnato da un controllo rigoroso.

Il CNDDU conclude che il rispetto per la memoria di De Gennaro non deve tradursi in una rinuncia a interrogarsi sulle vicende giudiziarie che lo hanno coinvolto. La legalità insegnata nelle scuole deve mantenere ferme entrambe le esigenze: il rispetto per le vittime e la ricerca della verità.

Articolo realizzato sulla base del comunicato stampa “comunicato stampa Suicidio De Gennaro: La memoria delle vittime della mafia esige verità. La legalità insegnata nelle scuole non può convivere con i silenzi delle istituzioni” ricevuto tramite email da “coordinamento diritti umani” in data 21/11/2026.