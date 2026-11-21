Nella notte tra venerdì 20 e sabato 21 novembre, un grave incidente stradale ha avuto luogo a Costa di Mercato San Severino, coinvolgendo uno scooter e un’autovettura. Il tragico bilancio ha visto la morte del conducente dello scooter, un giovane di appena 18 anni.

L’incidente è avvenuto per cause ancora in fase di accertamento. Sul posto sono intervenuti rapidamente i mezzi di emergenza dell’Associazione di Volontariato “La Solidarietà” di Fisciano, insieme all’India di Mercato San Severino e all’Automedica di Fisciano, supportati dall’India dell’AVIS di Baronissi.

Fin dai primi istanti, il personale sanitario e i volontari hanno attuato tutte le procedure necessarie per tentare di salvare la vita del giovane. Sono state effettuate prolungate manovre di rianimazione cardiopolmonare, ma ogni tentativo si è rivelato vano e il decesso del 18enne è stato purtroppo constatato.

L’altro occupante dello scooter, rimasto gravemente ferito, è stato stabilizzato sul posto e poi trasferito in codice rosso al Pronto Soccorso dell’ospedale di Mercato San Severino per ricevere le cure necessarie.

Le autorità competenti stanno ora conducendo indagini per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente e chiarire le responsabilità coinvolte.

Articolo realizzato sulla base del comunicato stampa “COMUNICATO STAMPA tragico incidente nella notte a Costa deceduto un giovane di 18 anni intervento de La Solidarietà di Fisciano” ricevuto tramite email da “La Solidarietà Fisciano” in data 21/11/2026.