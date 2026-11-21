Il Coordinamento Nazionale Docenti della disciplina dei Diritti Umani commemora il ventiduesimo anniversario dell’assassinio di Gelsomina Verde, avvenuto il 21 novembre 2004. Gelsomina, conosciuta come Mina, era una giovane donna di ventun anni, vittima della violenza camorristica, la cui vita fu stroncata a causa di legami affettivi con un uomo vicino alla criminalità organizzata.

La sua tragica storia evidenzia l’inquietante potere del crimine di controllare le vite delle persone attraverso i loro affetti, ponendo interrogativi sulla libertà dei cittadini in contesti di pericolo. Il CNDDU sottolinea l’importanza di un’educazione alla legalità che non si limiti a raccontare storie di violenza, ma che promuova la capacità di riconoscere e contrastare le condizioni che favoriscono la sopraffazione.

In quest’ottica, il CNDDU propone di introdurre nelle scuole un modello di responsabilità civica, dove gli studenti, supportati dai docenti e dalle istituzioni, possano identificare situazioni in cui i diritti riconosciuti non sono esercitabili. L’iniziativa mira a garantire la libertà di accesso agli spazi collettivi e alle opportunità formative, invitando le amministrazioni a rispondere in modo pubblico e verificabile.

Il CNDDU evidenzia come la memoria di Gelsomina Verde debba tradursi in un impegno concreto per migliorare le condizioni della comunità, collegando l’educazione ai diritti umani alla partecipazione democratica. Riconoscere le limitazioni della libertà e intervenire prima che diventino normali è fondamentale per preservare la vita democratica. A ventidue anni dalla sua morte, il ricordo di Gelsomina deve continuare a interrogare le coscienze e orientare le responsabilità pubbliche, affinché nessuno sia privato della libertà di scegliere il proprio futuro.

Articolo realizzato sulla base del comunicato stampa “comunicato stampa Scampia, 21 novembre, Gelsomina Verde, ventidue anni dopo: dalla memoria delle vittime alla responsabilità di garantire la libertà” ricevuto tramite email da “coordinamento diritti umani” in data 21/11/2026.