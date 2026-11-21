Venerdì 27 novembre, il locale “IL MORO” di Cava de’ Tirreni ospiterà il Massimo Varini Trio per un concerto live a partire dalle 22:30. Il trio, composto da Massimo Varini alla chitarra, Andrea Rosatelli al basso e Valter Sacripanti alla batteria, presenterà brani originali che spaziano tra generi come fusion, rock strumentale e jazz contemporaneo. Massimo Varini è un chitarrista di fama internazionale, noto per le sue collaborazioni con artisti di spicco della musica italiana come Nek, Laura Pausini e Andrea Bocelli. L’apertura del concerto sarà affidata al duo “Musica Muta”, formato da Rachele Fogu e Michele Rosati, che proporranno un’esibizione caratterizzata da un sound ricco e dinamico. Gli spettatori potranno parcheggiare senza stress grazie a due aree di sosta nelle vicinanze. Per ulteriori informazioni e prenotazioni, è possibile contattare i numeri forniti.

Articolo realizzato sulla base del comunicato stampa “Venerdì 27 novembre a IL MORO Massimo Varini Trio – Live in concert” ricevuto tramite email da “Antonio Di Giovanni” in data 21/11/2026.