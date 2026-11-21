Venerdì 27 novembre, il locale IL MORO di Cava de’ Tirreni ospiterà il Massimo Varini Trio per un concerto live a partire dalle 22:30. Il trio, composto da Massimo Varini alla chitarra, Andrea Rosatelli al basso e Valter Sacripanti alla batteria, presenterà brani originali che spaziano tra fusion, rock strumentale e jazz contemporaneo. Massimo Varini è un artista di riferimento nel panorama musicale italiano, avendo collaborato con nomi illustri come Nek, Laura Pausini e Andrea Bocelli. Prima del trio, si esibiranno i Musica Muta, duo di chitarristi acustici formato da Rachele Fogu e Michele Rosati, noti per il loro sound ricco di dinamiche e armonie. Il concerto si svolgerà in Corso Umberto I° nel centro storico di Cava de’ Tirreni, con opzioni di parcheggio disponibili nelle vicinanze.

Articolo realizzato sulla base del comunicato stampa “Venerdì 27 novembre a IL MORO Massimo Varini Trio – Live in concert” ricevuto tramite email da “Antonio Di Giovanni” in data 21/11/2026.