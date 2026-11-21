Questa mattina, ad Avellino, si è svolta una cerimonia religiosa in onore della Virgo Fidelis, Patrona dell’Arma dei Carabinieri, presso il Santuario del Santissimo Rosario. L’evento ha coinciso con la commemorazione dell’85° anniversario della Battaglia di Culqualber e la Giornata dell’Orfano.

La Santa Messa è stata officiata dal Vescovo di Avellino, Monsignor Arturo Aiello, e ha visto la partecipazione del Comandante Provinciale dei Carabinieri, Colonnello Angelo Zito, insieme a una rappresentanza di Carabinieri del Comando Provinciale, del Gruppo Carabinieri Forestali di Avellino e di altri reparti speciali. Presenti anche alcune vedove e orfani dei militari deceduti in servizio e delle vittime del dovere.

Durante la funzione religiosa, accompagnata dalle note musicali dell’associazione corale Hirpini Cantores, è stata commemorata la Battaglia di Culqualber, un evento storico significativo per l’Arma.

Al termine della cerimonia, il Colonnello Zito ha espresso un saluto e un ringraziamento alle Autorità civili, politiche, militari e religiose, sottolineando il valore del loro sostegno. Ha inoltre riconosciuto l’impegno e l’abnegazione dei Carabinieri nel garantire sicurezza e rispetto della legalità, nonché l’importanza delle Associazioni Combattentistiche e d’Arma e delle rappresentanze dell’Associazione Nazionale Carabinieri presenti.

Articolo realizzato sulla base del comunicato stampa “AVELLINO – I CARABINIERI CELEBRANO LA “VIRGO FIDELIS”” ricevuto tramite email da “provavstampa@carabinieri.it” in data 21/11/2026.