Il Circolo UAAR di Salerno organizza un incontro aperto alla cittadinanza per la vigilia dell’Evolution Day, dedicato alla presentazione del volume “I figli illegittimi di Darwin” del genetista Angelo Abbondandolo. L’evento si svolgerà lunedì 23 novembre alle ore 18:30 presso la Casa del Volontariato, situata in Via Filippo Patella, 2.

L’incontro avrà come relatori Fabio Milito Pagliara, coordinatore del Circolo UAAR di Salerno, e Sofia Campana, coordinatrice della Cellula Coscioni di Salerno. Durante la serata, verranno esplorati i temi chiave dell’opera di Abbondandolo, che offre spunti di riflessione sull’eredità scientifica di Charles Darwin e sul valore del metodo scientifico e del libero pensiero.

L’Evolution Day, che ricorre il 24 novembre, celebra la pubblicazione de “L’origine delle specie” di Darwin, un’opera che ha rivoluzionato la biologia, introducendo il concetto di selezione naturale. L’incontro rappresenta un’opportunità per ribadire l’importanza della verifica sperimentale e per contrastare le pseudoscienze.

L’ingresso all’evento è libero e gratuito, rendendolo accessibile a tutti coloro che sono interessati a approfondire la cultura scientifica e il pensiero critico.

Articolo realizzato sulla base del comunicato stampa “Comunicato stampa: Vigilia dell’Evolution Day a Salerno (lunedì 23 novembre)” ricevuto tramite email da “Circolo Uaar di Salerno” in data 21/11/2026.