Il Sindaco di Atrani, Michele Siravo, ha presentato una proposta per avviare una due diligence indipendente su Miramare Service S.r.l. La decisione è stata comunicata alla Presidente del Comitato Unitario per il controllo analogo e ai Sindaci dei Comuni soci. La verifica è intesa a garantire trasparenza e verificabilità dei dati economico-finanziari della società, prima di prendere decisioni riguardanti la capitalizzazione e l’ingresso di nuovi soci.

La proposta prevede che l’incarico per la due diligence venga conferito a professionisti indipendenti dai Comuni, piuttosto che dalla società stessa. L’analisi si concentrerà sugli equilibri economici, sulla qualità dei dati di bilancio, sull’organizzazione interna e sui rapporti contrattuali con i Comuni, oltre al funzionamento del controllo analogo. Il Sindaco ha anche richiesto la convocazione del Comitato Unitario per discutere la questione, sottolineando che alcune informazioni sono ancora in attesa di risposta.

“Non è un atto di sfiducia verso nessuno”, ha affermato il Sindaco Siravo, evidenziando l’importanza di basare le decisioni su dati verificati da un soggetto terzo. Ha inoltre ribadito che, nel 2023, il Comune aveva già proposto di investire capitale piuttosto che contrarre debito. “Ogni Sindaco ha il dovere di decidere su numeri verificati, ed è una garanzia per i cittadini e i lavoratori”, ha concluso.

La proposta sarà discussa nel prossimo Consiglio comunale di Atrani.

Articolo realizzato sulla base del comunicato stampa “Miramare Service, il Comune di Atrani propone una due diligence indipendente” ricevuto tramite email da “Antonio Di Giovanni” in data 22/11/2026.