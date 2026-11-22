Un 36enne di Mondragone è stato denunciato dai Carabinieri del Reparto Territoriale per aver manomesso il braccialetto elettronico a cui era sottoposto. L’intervento è scattato a seguito di un allarme proveniente dal dispositivo, che ha portato i militari a verificare l’integrità del braccialetto. L’uomo, già noto alle forze dell’ordine, era soggetto a misure cautelari che gli vietavano di avvicinarsi alla persona offesa. Durante l’intervento, i Carabinieri hanno constatato che il braccialetto era stato tagliato e danneggiato, portando al sequestro del dispositivo per ulteriori accertamenti. L’indagato è stato denunciato all’Autorità giudiziaria, ma si sottolinea che il procedimento è ancora nelle fasi preliminari e che vige la presunzione di innocenza fino a una eventuale condanna definitiva.

Articolo realizzato sulla base del comunicato stampa “2° Comunicato stampa del 22.11.2026” ricevuto tramite email da “provcestampa@carabinieri.it” in data 22/11/2026.