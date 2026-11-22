Il Sindaco di Atrani, Michele Siravo, ha presentato una proposta per avviare una due diligence indipendente su Miramare Service S.r.l., con l’obiettivo di garantire una verifica accurata prima di prendere decisioni sulla capitalizzazione e sull’ingresso di nuovi soci. La proposta è stata inviata alla Presidente del Comitato Unitario per il controllo analogo e ai Sindaci dei Comuni soci, suggerendo che l’incarico venga conferito a professionisti esterni. La verifica si concentrerebbe su aspetti economico-finanziari, qualità dei dati di bilancio, organizzazione e funzionamento del controllo analogo. Siravo ha sottolineato che non si tratta di un atto di sfiducia, ma di un passo necessario per garantire la trasparenza e la solidità della società. La proposta sarà discussa nel prossimo Consiglio comunale di Atrani.

Articolo realizzato sulla base del comunicato stampa “Miramare Service, il Comune di Atrani propone una due diligence indipendente” ricevuto tramite email da “Antonio Di Giovanni” in data 22/11/2026.