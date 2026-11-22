La Pirossigeno Cosenza ha visto interrompersi la sua striscia di sei vittorie consecutive, perdendo 91-81 contro la Flavio Basket Pozzuoli al PalaTrincone in una gara intensa e fisica. Nonostante un recupero nel terzo quarto, i Lupi non sono riusciti a mantenere il passo dei padroni di casa, che hanno dimostrato grande determinazione. La partita ha visto l’uscita per infortunio di Denys Shvets, un colpo che ha ridotto le opzioni di coach Sergio Carolillo.

Il match è iniziato con un alternarsi di vantaggi, con la Pirossigeno che ha toccato il +4 iniziale, ma Pozzuoli ha preso il comando con un parziale di 8-0, chiudendo il primo quarto sul 22-17. Nel secondo quarto, la Flavio Basket ha allungato ulteriormente, portandosi sul 43-35 all’intervallo. La Pirossigeno ha reagito nella ripresa, raggiungendo la parità sul 51-51, ma non è riuscita a concretizzare nel finale.

Miše Diminić è stato il miglior realizzatore per la Pirossigeno con 20 punti, seguito da Georgi Sirakov con 15. Anche il capitano Simone Ginefra e Vincenzo Festinese hanno contribuito con 14 punti ciascuno. La Flavio Basket, dal canto suo, ha avuto in Longobardi il suo top scorer con 26 punti, supportato da Gulley e Morgillo.

Coach Carolillo ha commentato la prestazione della sua squadra, evidenziando come “nei primi due quarti non abbiamo giocato bene” e sottolineando l’importanza di un tiro aperto che avrebbe potuto riaprire la partita negli ultimi minuti. Il capitano Ginefra ha aggiunto che la squadra ha bisogno di maggiore intensità e concentrazione per tutti i 40 minuti, in vista della prossima sfida contro la Vision Sport Campus.

La Pirossigeno Cosenza dovrà ora lavorare duramente per recuperare da questa sconfitta e mantenere viva la propria corsa verso le posizioni alte della classifica.

Articolo realizzato sulla base del comunicato stampa “Serie C | Flavio Basket Pozzuoli–Pirossigeno Cosenza 91-81” ricevuto tramite email da “Pirossigeno Cosenza Basket” in data 22/11/2026.