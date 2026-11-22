Il 21 novembre 2026, il Comune di Sanza ha celebrato la Virgo Fidelis, Patrona dell’Arma dei Carabinieri, con un evento che ha sottolineato i valori di fede e devozione legati a questa ricorrenza. Il Cavaliere Attilio De Lisa ha rinnovato il suo rispetto e la sua vicinanza all’Arma, simbolo di onore, disciplina e servizio alla comunità. La Virgo Fidelis è vista come una figura spirituale che accompagna i Carabinieri, ricordando il sacrificio di coloro che hanno servito la Patria con coraggio. La giornata è anche un momento di riflessione sulla battaglia di Culqualber, in cui i Carabinieri si distinsero per il loro eroismo.

De Lisa, profondamente legato al territorio di Sanza e alla Diocesi di Teggiano-Policastro, ha espresso come la celebrazione sia un’occasione per pregare affinché la Madonna protegga tutti i Carabinieri e le loro famiglie, sottolineando l’importanza della legalità e della giustizia. La devozione mariana, in questo contesto, si fa portatrice di valori cristiani di fraternità e pace, richiamando la comunità a unirsi attorno a principi di solidarietà e bene comune.

In un periodo in cui la società ha bisogno di valori autentici, la Virgo Fidelis emerge come un messaggio di speranza e fraternità, unendo la fede cristiana al senso civico. De Lisa ha concluso con un pensiero di gratitudine verso l’Arma dei Carabinieri, riconoscendo il loro impegno quotidiano per garantire sicurezza e libertà ai cittadini. La celebrazione, quindi, si è trasformata in un momento di preghiera e riconoscenza, nel cuore di Sanza, nel Vallo di Diano e nel Cilento.

Articolo realizzato sulla base del comunicato stampa “senza oggetto” ricevuto tramite email da “Conte Cav. don Attilio De Lisa” in data 22/11/2026.