Il Salerno Basket ’92 ha subito un’altra sconfitta nel campionato di Serie A 2 Credem Banca, perdendo 78-53 contro l’USE Rosa Scotti Empoli, capolista del girone. La partita, svoltasi al PalaSammontana, ha visto i granatini affrontare l’incontro con una formazione rimaneggiata, a causa di molte assenze tra cui Marzulli, Potolicchio e Kounkou, quest’ultimo assente all’ultimo minuto.

Nonostante le difficoltà, la squadra ha mostrato grande determinazione, rimanendo in partita per quasi tre quarti di gioco. Algeri ha brillato con 16 punti, supportata da Pierdicca e Michel, che hanno tenuto il punteggio equilibrato nei primi minuti. Il primo quarto si è concluso sul 22-15 per Empoli, ma Salerno ha continuato a lottare, segnando un importante canestro da tre di Ianezic e mantenendo il distacco sotto i dieci punti.

A metà gara, il punteggio era di 38-30, con Salerno che sembrava poter rimanere in scia. Tuttavia, nel terzo quarto, Empoli ha iniziato ad allungare, approfittando della stanchezza delle granatine e chiudendo il periodo con un vantaggio di 60-44. La squadra di coach Piccionne ha ceduto sotto la pressione delle avversarie, subendo un parziale che ha portato il punteggio finale a 78-53.

Dopo questa sconfitta, il Salerno Basket ’92 si trova a quota 4 punti in classifica, con cinque sconfitte consecutive. La prossima sfida per le granatine sarà contro Umbertide, in programma sabato 28 novembre alle 19:30 a Matierno.

Articolo realizzato sulla base del comunicato stampa “Salerno Basket ’92 – comunicato n° 35 s.s 2026/27” ricevuto tramite email da “AD Salerno Basket ’92” in data 22/11/2026.