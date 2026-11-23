In occasione del 25 novembre, Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, la Direzione provinciale INPS di Salerno, in collaborazione con l’Associazione Sportello Rosa APS, promuove un’iniziativa di sensibilizzazione e di sostegno concreto alle persone vittime di violenza.

Presso la sala URP della Direzione provinciale saranno installate due Cassette Rosse, pensate come uno spazio sicuro e riservato attraverso il quale chiedere aiuto, anche quando parlare apertamente può essere difficile.

Il progetto

Il progetto “Cassette Rosse”, nato nell’ottobre 2022 dall’esperienza di Sportello Rosa APS, ha l’obiettivo di intercettare situazioni di violenza sommersa e offrire un canale concreto non soltanto per contrastare la violenza di genere, ma anche per sostenere le vittime e promuovere una più diffusa cultura della prevenzione.

Le cassette, collocate in luoghi accessibili al pubblico e negli ambienti di lavoro, sono accompagnate da indicazioni utili, recapiti telefonici, indirizzi e-mail e QR code per entrare in contatto con l’Associazione.

Un messaggio scritto può diventare il primo passo per uscire dal silenzio. Chi vive una situazione di violenza, disagio o pericolo può lasciare una richiesta di aiuto oppure utilizzare il QR code, indicando un recapito o una modalità riservata attraverso cui essere contattato, salvaguardando la propria sicurezza.

Prese in carico

Le richieste vengono prese in carico dalle professioniste dell’Associazione, che valutano il livello di rischio e, quando necessario, attivano le Forze dell’ordine e la rete di soccorso oppure contattano direttamente la persona secondo le modalità indicate, nel rispetto della sicurezza e della riservatezza.

Con questa iniziativa, la Direzione provinciale INPS di Salerno intende contribuire a costruire una rete di attenzione e responsabilità condivisa, affinché i luoghi di lavoro e gli spazi pubblici possano essere anche luoghi nei quali trovare ascolto, informazioni e una concreta possibilità di aiuto.