La FIADEL, coordinamento provinciale di Salerno, ha proclamato uno sciopero pacifico per l’intera giornata di venerdì 4 dicembre 2026, coinvolgendo i lavoratori della DM Technology S.r.l. che si occupano della raccolta e spazzamento dei rifiuti nei comuni di San Mango Piemonte e Positano. La decisione è stata presa dopo che l’azienda non ha fornito risposte adeguate alle problematiche sollevate dai sindacati, nonostante le procedure di raffreddamento e conciliazione siano state attivate nei mesi scorsi.

Il sindacato ha denunciato il mancato versamento delle somme trattenute ai dipendenti per finanziamenti e cessioni del quinto dello stipendio, causando gravi conseguenze sul piano creditizio per i lavoratori, che risultano segnalati come “cattivi pagatori”. Inoltre, nel cantiere di San Mango Piemonte, ci sono criticità relative alla retribuzione del lavoro straordinario e al rispetto dei parametri orari, con richieste di stabilizzazione oraria rimaste inascoltate.

Lo sciopero si svolgerà in forma pacifica presso i cantieri di San Mango Piemonte e Positano, garantendo le prestazioni minime indispensabili. Davide Sapere, dirigente sindacale, ha affermato: “Abbiamo atteso con senso di responsabilità che si aprisse un tavolo di confronto serio, ma di fronte al silenzio aziendale non restava altra strada che lo sciopero”. La FIADEL chiede risposte immediate e il ripristino della legalità contrattuale per i lavoratori coinvolti.

Articolo realizzato sulla base del comunicato stampa “COMUNICATO STAMPA Igiene urbana, la FIADEL proclama lo sciopero per venerdì 4 dicembre nei cantieri DM Technology di San Mango Piemonte e Positano” ricevuto tramite email da “Davide Sapere” in data 23/11/2026.