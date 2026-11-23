La Longobardi Scafati conquista una vittoria fondamentale in chiave salvezza, superando l’Acqua San Bernardo Cantù con il punteggio di 83-67. Esordio vincente sulla panchina gialloblù per coach Antimo Martino, con i suoi atleti capaci di cambiare passo nella ripresa, dopo un primo tempo equilibrato.

Decisivo soprattutto il terzo quarto, nel quale Scafati ha alzato l’intensità difensiva e trovato maggiore continuità in attacco, costruendo il vantaggio poi amministrato nell’ultima frazione. Sugli scudi Moore, autore di una prestazione di grande spessore con 22 punti, ben supportato da Ngouama, Offorum e Onyema. Una prova corale che permette ai gialloblù di conquistare due punti pesantissimi nella corsa alla salvezza.

Starting five

Scafati: Mascolo, Moore, Offorum, Johnson, Onyema.

Cantù: Gravett, Moraschini, Flagg, Olisevicius, Okeke.

La partita

Ad aprire il match ci pensa Offurum che schiaccia i primi due punti del match, Olisevicius risponde immediatamente e dopo 1 minuto e mezzo il punteggio è sul 2-2. Avvio di gara molto sostenuto, da una parte e dall’altra. Però ci pensa Moore che piazza una tripla dopo uno splendido crossover. Al play gialloblu risponde Moraschini e si resta ancora in perfetto equilibrio (5-5). Punteggio molto basso in questo avvio con tanti errori per le due compagini in campo.

Entrambi i coach provano con i cambi a cambiare il ritmo del match. Ed è proprio il neo entrato Smith ad armare la mano di Olisevicius che da oltre l’arco non perdona e regala agli ospiti il primo vantaggio della gara (5-8 al 7’). Il canestro dell’ala canturina costringe coach Martino al primo time-out della gara. Cantù piazza un parziale di 6-0, con le triple di Smith e Green, e prova a dare il primo vero strappo alla gara (11-18 al 9’). Il quarto si chiude con un canestro di Smith che porta il punteggio sull’11-20.

E’ di McGruder il primo canestro del secondo parziale, che ferma l’emorragia offensiva dei gialloblù durata oltre 5 minuti. I canestri di Mascolo e Onyema permettono a Scafati di riportarsi sul -3 (17-20 al 13’). Vitucci sceglie di fermare la partita, adesso però la gara è tornata ad essere in equilibrio. L’attacco di Scafati sembra essersi sbloccato e il canestro di Ngouama riporta Scafati a -1 (23-24). Come già successo nel primo quarto, non si segna più. Cantù approfitta dei tiri liberi e della tripla di Olisevicius per riportarsi sul +7 (23-30 al 18’). Ma un 5-0 di parziale firmato Ngouama chiude il gap, così Scafati è nuovamente sul -2 (38-30). In un amen la partita sembra essersi accesa, adesso sono i lombardi che con Smith, si rilanciano andando sopra di 2 possessi. Il 2/2 ai liberi di Ngouama chiude il primo tempo. Eall’intervallo lungo il punteggio è 30-34.

La seconda metà di gara

I campani partono forte alla ripresa, trascinati da Moore: autore di 7 punti consecutivi che permettono a Scafati di rimettersi avanti (37-36 al 24’). Gli ospiti adesso faticano in attacco, Scafati allunga sul +4 grazie ancora a Moore. Vitucci chiama time-out per provare a fermare l’inerzia della gara. Il playmaker gialloblu è però di tutt’altro avviso e continua a macinare punti (18 per lui nel solo 3 quarto). Gli ospiti si affidano ai canestri di Green e Gravett per rimanere in scia (49-46 al 28’). Il finale del terzo periodo è, comunque, tutto dei padroni di casa: prima Offurum, poi la tripla sulla sirena di Ngouama consentono ai padroni di casa di andare all’ultimo mini riposo sul +8 (57-49).

Scafati parte bene anche nell’ultimo quarto, con Offorum trova buone soluzioni in attacco. Moretti segna da oltre l’arco, ma arriva subito la risposta di McGruder: al 33’ Scafati conduce 64-54. Il gioco da 3 punti di Ngouama e la tripla successiva di McGruder regalano il massimo vantaggio ai gialloblu (+14). In uscita dal time-out i canturini piazzano un 6-0 di parziale con le triple di Moretti e Gravett. La stoppata di Onyema e 6 punti consecutivi ridanno linfa a Scafati, che torna sul +14 a 3’ dalla fine. Nei minuti conclusivi, Scafati allunga il proprio vantaggio e porta a casa una vittoria fondamentale nella corsa salvezza battendo la squadra dell’ex Frank Vitucci per 83-67.

Le parole di coach Antimo Martino:

“Vogliamo dedicare questa vittoria al nostro direttore dell’area tecnica, Enrico Longobardi, che in questi giorni festeggia il compleanno. Siamo sicuri che questo successo è per lui regalo gradito. Per quanto riguarda la partita, sono contento di quanto ha fatto la squadra. I ragazzi hanno dimostrato voglia e abnegazione. Vincere era per noi fondamentale, per alimentare la corsa salvezza e garantirci entusiasmo. Sono soddisfatto sia della fase offensiva che, soprattutto, di quella difensiva: abbiamo concesso a Cantù solo 67 punti. Inizialmente abbiamo perso troppe palle in maniera ingenua, su questo aspetto dobbiamo migliorare. Ma sono molto contento della risposta del gruppo. Spero che questa vittoria ci possa dare maggiore consapevolezza. Onyema? Il giocatore sta per partire, con la società siamo al lavoro per trovare il miglior sostituto possibile. Abbia la pausa e ci concentriamo anche sul mercato”.

Longobardi Scafati – Acqua San Bernardo Cantù: 83-67 (11-20, 19-14, 27-15, 26-18)

Scafati: Ngouama 15, Lever 2, Toro n.e., Iannuzzi n.e., Moore 23, Spinelli n.e., Ceron, Offurum 14, McGruder 8, Onyema 12, Mascolo 10, Johnson. Coach A. Martino.

Cantù: Flagg, Gravett 8, Okeke 4, Moraschini 5, Parravicini n.e., Ventura n.e., Smith 9, Grazulis 7, Moretti 8, Udom, Olisevicius 12, Green 14. Coach: F. Vitucci