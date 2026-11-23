Sabato scorso, piazza San Rocco di Solofra ha ospitato una giornata dedicata alla cultura della legalità, organizzata dai Carabinieri della locale Compagnia. L’evento ha visto l’allestimento di uno stand espositivo aperto alla cittadinanza, offrendo l’opportunità di conoscere più da vicino le diverse attività svolte dall’Arma sul territorio.

I Carabinieri Subacquei e Forestali erano presenti per illustrare le loro attività a difesa dell’ambiente. Per quanto riguarda il pronto intervento, sono stati esposti autoveicoli e moto dell’Aliquota Radiomobile e della Stazione di Solofra.

Un’attenzione particolare è stata dedicata alla sicurezza stradale, con simulazioni offerte ai visitatori tramite occhiali “ALCOLVISTA”, che permettono di percepire gli effetti dell’alterazione dei riflessi e i rischi connessi alla guida in stato di ebbrezza.

I militari dell’Aliquota Operativa hanno anche proposto dimostrazioni pratiche di rilevamento delle impronte digitali, coinvolgendo bambini e ragazzi, curiosi delle tecniche utilizzate dagli investigatori.

Durante la manifestazione, è stata allestita una mostra fotografica che ha presentato immagini istituzionali dei Carabinieri impegnati nelle cerimonie religiose della comunità di Solofra, unendo tradizione e devozione locale alla presenza quotidiana dell’Arma sul territorio.

L’evento ha anche dato spazio alla solidarietà e all’inclusione, con l’esposizione di quadri realizzati dai ragazzi dell’associazione ETS “Pianeta Autismo” di Aiello del Sabato, che hanno suscitato particolare apprezzamento tra i presenti.

Inoltre, sono stati affrontati temi come il bullismo e la violenza di genere, con la distribuzione del “Violenzometro” e del “Bullizzometro” ai visitatori. Particolare attenzione è stata rivolta ai giovani, ai quali sono state fornite informazioni sulle opportunità di arruolamento nell’Arma dei Carabinieri e sui percorsi di carriera disponibili.

L’iniziativa si è conclusa in un clima di partecipazione e condivisione, rappresentando un ulteriore momento di vicinanza dell’Arma dei Carabinieri alla comunità e, in particolare, alle nuove generazioni.

Articolo realizzato sulla base del comunicato stampa “SOLOFRA (AV) – CARABINIERI IN PIAZZA PER LA LEGALITÀ: STAND, MEZZI, ARTE E TRADIZIONE TRA LA GENTE” ricevuto tramite email da “provavstampa@carabinieri.it” in data 23/11/2026.