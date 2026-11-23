Il 27 novembre 2026 alle ore 10.00 si terrà l’inaugurazione del nuovo punto vendita Conad in Via Fontanelle a Sala Consilina. L’evento sarà presieduto da Antonio Biscotti, Fondatore ed Amministratore Unico del Gruppo Biscotti, e da un delegato di Giuseppe Spolzino, Amministratore Unico di Progetto Italia Design, società titolare del Compendio Immobiliare dove aprirà il supermercato. All’inaugurazione parteciperanno anche autorità locali e del Vallo di Diano. Al termine del taglio del nastro è previsto un rinfresco di benvenuto.

Il nuovo punto vendita Conad si propone come un’importante risorsa per la comunità, creando nuove opportunità di lavoro e contribuendo all’indotto economico della zona. Inoltre, rappresenta un presidio fondamentale per la spesa quotidiana, offrendo prodotti di qualità certificata e un’attenzione particolare al territorio. La sua apertura è vista come un passo significativo per migliorare l’accesso a beni di prima necessità per la popolazione locale.

Articolo realizzato sulla base del comunicato stampa “Comunicato per la Stampa – Inaugurazione nuovo Punto Vendita CONAD – Sala Consilina (SA)” ricevuto tramite email da “presidenza@gruppobiscotti.it” in data 23/11/2026.