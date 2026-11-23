Il Ministero dell’Università e della Ricerca ha ufficializzato i risultati della valutazione dei Progetti PRIN e PRIN Hybrid per il Piano triennale della Ricerca 2026–2028. L’Università degli Studi di Salerno ha ricevuto un finanziamento complessivo di oltre 7,5 milioni di euro per 31 progetti, di cui 10 coordinati da ricercatori dell’ateneo.

I progetti PRIN sono finalizzati a sostenere la ricerca di base, promuovendo sinergie tra Università ed Enti di ricerca e distribuendo risorse tra progetti consortili, valutati in base alla qualità scientifica e alla fattibilità. La linea di finanziamento PRIN Hybrid, invece, è dedicata alla ricerca di frontiera nelle aree scientifiche strategiche, mirando a rafforzare la competitività del sistema Paese. Tra i temi di ricerca finanziati ci sono tecnologie quantistiche, high performance computing (HPC), intelligenza artificiale (IA), cybersicurezza (CYB) e innovazioni in ambito sanitario (HT).

Il Rettore Virgilio D’Antonio ha espresso soddisfazione per il riconoscimento ricevuto, sottolineando l’importanza della programmazione annuale dei bandi PRIN, che garantisce continuità alla ricerca di base e supporta la collaborazione tra diverse istituzioni di ricerca. D’Antonio ha dichiarato: “Congratulazioni ai ricercatori e alle ricercatrici dell’Ateneo per il lavoro svolto e per il riconoscimento ricevuto. Con questi finanziamenti la Ricerca UNISA ha la possibilità non solo di continuare i suoi percorsi ma soprattutto di proiettarsi nel futuro e, ci auguriamo, di anticiparlo. Buon lavoro a tutti”.

Le 31 ricerche dell’Università di Salerno affrontano tematiche trasversali nelle scienze della vita, fisiche e ingegneristiche, sociali e umanistiche, coprendo aree considerate prioritarie dall’Unione Europea. I finanziamenti del Fondo Italiano per la Scienza (FIS) completeranno il quadro degli interventi strategici, incentivando ricerche originali e ad alto rischio, garantendo agli studiosi l’autonomia nella gestione delle risorse e nello sviluppo delle proprie idee.

Articolo realizzato sulla base del comunicato stampa “[Comunicati stampa Unisa] PRIN 2026: il MUR premia l’Ateneo con 31 progetti di ricerca finanziati” ricevuto tramite email da “Comunicati stampa” in data 23/11/2026.