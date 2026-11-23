Napoli si prepara ad ospitare il 30 novembre l’Anteprima VitignoItalia, un evento dedicato agli operatori del settore e al pubblico, che avrà luogo presso l’Hotel Excelsior. Dalle 14.30 alle 17.00 l’accesso sarà riservato ai professionisti, mentre dalle 17.00 alle 21.00 sarà aperto a tutti gli appassionati di vino. Questa edizione della manifestazione vedrà la partecipazione di oltre 100 produttori provenienti da tutta Italia, con un focus particolare sulle eccellenze enologiche campane, che rappresentano il 40% delle etichette esposte.

Maurizio Teti, Direttore di VitignoItalia, ha evidenziato come l’evento rappresenti un’importante opportunità per mostrare la varietà e la qualità del vino italiano, anticipando l’omonimo evento che si terrà a maggio 2027. L’Anteprima VitignoItalia non è solo un’occasione di degustazione, ma anche un momento di incontro tra produttori e giornalisti internazionali, grazie alla collaborazione con ICE, l’Agenzia per la promozione all’estero delle imprese italiane.

Maria Carmela Serluca, Assessora all’Agricoltura della Regione Campania, ha sottolineato l’importanza della manifestazione per i produttori locali, che avranno l’opportunità di presentare le loro eccellenze a un pubblico internazionale. L’evento non si limita al vino, ma include anche una sezione dedicata al food, con la presenza di 12 aziende gastronomiche che offriranno specialità locali.

Con una rappresentanza di giornalisti provenienti da vari paesi europei, l’Anteprima VitignoItalia si conferma un appuntamento cruciale per il settore vitivinicolo, promuovendo il dialogo e le opportunità di business tra i partecipanti. L’evento si preannuncia come un’importante vetrina per il vino italiano, contribuendo a rafforzare la presenza dei prodotti locali sui mercati internazionali.

Articolo realizzato sulla base del comunicato stampa “da MG Logos – Vino: Anteprima VitignoItalia porta a Napoli oltre 500 etichette da tutta la Penisola” ricevuto tramite email da “MG Logos Plus” in data 23/11/2026.