Un incidente stradale avvenuto a Mondragone ha portato alla denuncia di un 31enne originario di Castel Volturno. L’episodio si è verificato in via Donatello, all’incrocio con via Domiziana, dove si sono scontrate due autovetture, una Citroën C3 Aircross con quattro persone a bordo e una Citroën C3 con due occupanti.

I Carabinieri del Reparto Territoriale di Mondragone sono intervenuti per effettuare i rilievi e accertare la dinamica dell’incidente. Entrambi i conducenti sono stati sottoposti a esami tossicologici, dai quali è emersa la positività alla cocaina per il conducente della Citroën C3.

In aggiunta, è stato accertato che l’uomo stava guidando senza patente, mai conseguita, risultando recidivo nella violazione. Per questi motivi, è stato deferito in stato di libertà all’Autorità giudiziaria per guida dopo assunzione di sostanze stupefacenti e guida senza patente con recidiva nel biennio.

Durante i controlli, è emerso che il veicolo condotto dal 31enne circolava senza copertura assicurativa ed era già sottoposto a sequestro amministrativo. Pertanto, l’autovettura è stata nuovamente sequestrata e affidata a una depositeria autorizzata.

La posizione dell’indagato è attualmente al vaglio dell’Autorità giudiziaria, mentre si precisa che il procedimento è nella fase delle indagini preliminari e vale la presunzione di innocenza fino a eventuale sentenza definitiva di condanna.

Articolo realizzato sulla base del comunicato stampa “3° Comunicato stampa deò 23.11.2026” ricevuto tramite email da “provcestampa@carabinieri.it” in data 23/11/2026.