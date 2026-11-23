In occasione dell’anniversario del terremoto dell’Irpinia, avvenuto il 23 novembre 1980, l’Associazione di volontariato “La Solidarietà” di Fisciano ha voluto commemorare le vittime di una delle tragedie più gravi della storia del Mezzogiorno. L’evento ha rappresentato un’importante occasione per riflettere sull’importanza della prevenzione, della Protezione Civile e del volontariato, elementi che hanno acquisito nuova forza grazie a quell’esperienza drammatica.

Il ricordo del terremoto non è solo un atto di memoria per chi ha perso la vita, ma un richiamo al valore della solidarietà e alla preparazione di fronte alle calamità. “La Solidarietà” continua a operare quotidianamente al servizio della comunità, offrendo soccorso sanitario e supporto nei momenti di difficoltà. L’associazione, infatti, si impegna a mantenere vivi i valori di disponibilità e vicinanza al prossimo, rinnovando il messaggio: “Per non dimenticare. Per continuare a servire”.

La commemorazione del 23 novembre è quindi un momento di riflessione e un’opportunità per sottolineare l’importanza della cultura della prevenzione e della formazione, essenziali per affrontare le emergenze e tutelare il territorio. L’associazione invita tutti a non dimenticare e a contribuire attivamente alla costruzione di una comunità più preparata e solidale.

Articolo realizzato sulla base del comunicato stampa “COMUNICATO STAMPA terremoto del 1980 il ricordo de La Solidarietà di Fisciano” ricevuto tramite email da “La Solidarietà Fisciano” in data 23/11/2026.