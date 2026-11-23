Il 27 novembre, alle ore 17, presso l’Auditorium degli Scavi di Pompei, si terrà la conferenza “MANN 250 anni: una storia al futuro” con Francesco Sirano, direttore generale del Museo Archeologico Nazionale di Napoli. L’evento, organizzato dall’Associazione Internazionale Amici di Pompei ETS, ripercorrerà la storia del MANN attraverso due secoli e mezzo di trasformazioni politiche, scientifiche e culturali. Sirano illustrerà come il museo, nato dall’unione delle raccolte dei Farnese e dei reperti degli scavi vesuviani, si sia evoluto nel tempo, evidenziando l’importanza dell’ordinamento delle collezioni e la crescente attenzione per i contesti di provenienza. La conferenza offrirà un’opportunità di riflessione sul valore pubblico del MANN e sulle responsabilità future nella conservazione e nella divulgazione del patrimonio culturale.

Articolo realizzato sulla base del comunicato stampa “Francesco Sirano protagonista della conferenza dell’Associazione Internazionale Amici di Pompei ETS” ricevuto tramite email da “Ilaria Varriano” in data 23/11/2026.