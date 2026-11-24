I Carabinieri della Stazione di Orta di Atella hanno denunciato un cittadino originario del Burkina Faso, classe 1989, per non aver ottemperato a un provvedimento di espulsione. L’uomo, senza fissa dimora e già noto alle Forze dell’Ordine, è stato trovato durante un controllo del territorio. Le verifiche nelle banche dati hanno rivelato che non aveva rispettato un ordine di lasciare l’Italia emesso il 9 novembre 2026.

In seguito a questa scoperta, i militari hanno emesso un nuovo provvedimento di espulsione, notificandolo all’interessato, con l’obbligo di lasciare il territorio nazionale entro sette giorni. La situazione è stata comunicata all’Autorità Giudiziaria, e attualmente si trova nella fase delle indagini preliminari, pertanto il cittadino mantiene la presunzione di innocenza fino a una eventuale condanna definitiva.

Articolo realizzato sulla base del comunicato stampa “2° COMUNICATO STAMPA DEL 24.11.2026” ricevuto tramite email da “provcestampa@carabinieri.it” in data 24/11/2026.