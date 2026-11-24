Dal 18 al 23 dicembre 2026, il Palazzo De Simone di Bracigliano (SA) sarà il palcoscenico della prima edizione della Campania Piano Winter School, un progetto culturale internazionale dedicato alla musica classica e alla formazione di giovani talenti. Fondato e diretto dai pianisti Pier Carmine Garzillo e Denise Lutgens, l’evento accoglierà giovani pianisti provenienti dall’Italia e dall’estero, offrendo un percorso intensivo di formazione musicale attraverso masterclass, lezioni individuali e concerti.

L’obiettivo di Campania Piano è di creare un punto di riferimento internazionale per la formazione pianistica, promuovendo lo scambio culturale tra musicisti di diverse nazionalità e valorizzando i talenti locali. “Crediamo fortemente nel potere della musica come strumento di crescita, incontro e sviluppo culturale”, hanno dichiarato i fondatori, sottolineando l’importanza di contribuire alla vita culturale del territorio.

Durante la Winter School si svolgeranno tre concerti aperti al pubblico, in cui si esibiranno i docenti, i partecipanti alle masterclass e sei pianisti del territorio. La serata inaugurale del 18 dicembre vedrà la partecipazione del Sindaco di Bracigliano e del Direttore del Conservatorio di Avellino, testimoniando il sostegno dell’Amministrazione Comunale e delle istituzioni didattiche campane.

Campania Piano non si fermerà qui: il progetto prevede ulteriori iniziative future, come masterclass, rassegne concertistiche e la Campania Piano International Competition, la cui prima edizione è programmata per il dicembre 2027. Gli organizzatori invitano i rappresentanti della stampa a partecipare agli eventi e a contribuire alla diffusione di questa nuova iniziativa culturale, che promette di avvicinare il pubblico alla musica classica e a valorizzare Bracigliano e la Campania a livello internazionale.

Articolo realizzato sulla base del comunicato stampa “Invito alla stampa | Campania Piano Winter School – Bracigliano, 18–23 dicembre 2026” ricevuto tramite email da “Campania Piano” in data 24/11/2026.