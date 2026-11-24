A Sant’Arpino, i Carabinieri hanno scoperto un’area di circa 940 metri quadrati contenente oltre 250 metri cubi di rifiuti speciali, tra cui materiali pericolosi. L’operazione, parte della lotta contro i reati ambientali nella Terra dei Fuochi, ha portato al deferimento di un uomo classe 1948 all’Autorità Giudiziaria. I controlli, condotti dai militari della locale Stazione e dal Nucleo Carabinieri Forestale di Marcianise, hanno rivelato un’ampia gamma di rifiuti illecitamente abbandonati, tra cui pneumatici, plastiche, batterie esauste e frigoriferi. Per preservare l’area e impedire ulteriori irregolarità, i Carabinieri hanno proceduto al sequestro penale della superficie. La situazione è ora sotto indagine e la responsabilità dell’individuo deferito sarà accertata in sede giudiziaria, nel rispetto della presunzione di innocenza.

Articolo realizzato sulla base del comunicato stampa “1° comunicato stampa del 24.11.2026” ricevuto tramite email da “provcestampa@carabinieri.it” in data 24/11/2026.