Alla vigilia della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, la Stazione Carabinieri di Bonito ha inaugurato una panchina rossa, simbolo della lotta contro la violenza di genere. L’evento ha visto la partecipazione attiva degli alunni dell’Istituto Comprensivo “R. Guarini”, inserito in un percorso di promozione della cultura della legalità rivolto alle nuove generazioni.

L’inaugurazione è stata preceduta da un incontro con circa 60 studenti, condotto dal Comandante della Compagnia Carabinieri di Mirabella Eclano, che ha affrontato temi come il rispetto, l’inclusione e la convivenza civile, sottolineando l’importanza di riconoscere e contrastare ogni forma di violenza.

Al termine dell’incontro, alcuni alunni, insieme ai militari della Stazione Carabinieri di Bonito, al corpo docente e alle autorità locali, hanno scoperto la panchina rossa, realizzata dal professor Mustone attraverso il recupero di un manufatto già esistente.

La Stazione Carabinieri di Bonito ospita anche la “Stanza tutta per sé”, uno spazio dedicato all’accoglienza e all’ascolto delle donne vittime di violenza, frutto della collaborazione tra l’Arma dei Carabinieri e Soroptimist Italia. Questa iniziativa rappresenta un forte valore simbolico e si inserisce nel quadro delle numerose attività promosse dal Comando Provinciale dei Carabinieri di Avellino per diffondere, soprattutto tra i giovani, una cultura fondata sul rispetto, sulla legalità e sul rifiuto di ogni forma di violenza.

Articolo realizzato sulla base del comunicato stampa “BONITO (AV) – INAUGURATA NELLA STAZIONE CARABINIERI UNA PANCHINA ROSSA CONTRO LA VIOLENZA SULLE DONNE” ricevuto tramite email da “provavstampa@carabinieri.it” in data 24/11/2026.